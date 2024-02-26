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26 февраля 2024, 9:16 Читати українською

Украина работает над открытием авиационного пространства — Курбаков

Украина проводит консультации с регуляторами США и ЕС по безопасности открытия авиационного пространства, заявил на Форуме «Украина. Год 2024» Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры, пишет Forbes.

Украина проводит консультации с регуляторами США и ЕС по безопасности открытия авиационного пространства, заявил на Форуме «Украина.
Фото:facebook.com/oleksandr.kubrakov

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Открытие неба

«Проходят консультации с регуляторами США и ЕС по безопасности. Именно в эти недели мы подаем официальные заявления, оценку рисков», — объяснил ситуацию по идее открыть авиационное пространство Александр Кубраков.

Это сложный процесс, но первые формальные шаги Украина делает уже сейчас, заметил он. «Существует сверхвысокая сложность вопроса обеспечения безопасности в этом случае», — пояснил он.

Срока называть точно никто не будет, сказал Кубраков. «Важно, чтобы регуляторы США и ЕС подтвердили наш алгоритм действий», — добавил министр.

Напомним

Украина закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов 24 февраля 2022, в день начала большой войны.

Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) в своем прогнозе до 2029 года предусматривает, что ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины, россии, Белоруссии и Молдовы сохранятся. В документе уточняется, что речь идет о возвращении к привычным маршрутам самолетов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
26 февраля 2024, 10:29
#
Зрадуни, ваш час настав.
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