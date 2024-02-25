В G7 заявили, что будут блокировать замороженные активы россии до конца войны

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«Мы подтверждаем, что, согласно нашим правовым системам, суверенные активы россии в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока россия не выплатит ущерб, нанесенный ею Украине», — говорится в заявлении.

В документе назвали неправильным тот факт, что россия решает, будет ли она возмещать ущерб, нанесенный Украине, и когда именно будет это делать.

Кроме того, подписанты заявления приветствовали решение ЕС принять механизм хранения сверхприбылей от доходов с российских активов и поощряют «до дальнейших шагов, чтобы разрешить их использование в соответствии с действующими договорными обязательствами и действующим законодательством».