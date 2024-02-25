Страны Группы семи (G7) 24 февраля обнародовали заявление, в котором подтвердили, что будут держать замороженными активы россии в своих юрисдикциях до завершения полномасштабной войны россии против Украины. Как передает Укринформ, текст соответствующего заявления G7 был размещен на сайте Европейского совета.
В G7 заявили, что будут блокировать замороженные активы россии до конца войны
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«Мы подтверждаем, что, согласно нашим правовым системам, суверенные активы россии в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока россия не выплатит ущерб, нанесенный ею Украине», — говорится в заявлении.
В документе назвали неправильным тот факт, что россия решает, будет ли она возмещать ущерб, нанесенный Украине, и когда именно будет это делать.
Кроме того, подписанты заявления приветствовали решение ЕС принять механизм хранения сверхприбылей от доходов с российских активов и поощряют «до дальнейших шагов, чтобы разрешить их использование в соответствии с действующими договорными обязательствами и действующим законодательством».
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