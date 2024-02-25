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25 февраля 2024, 13:07 Читати українською

В G7 заявили, что будут блокировать замороженные активы россии до конца войны

Страны Группы семи (G7) 24 февраля обнародовали заявление, в котором подтвердили, что будут держать замороженными активы россии в своих юрисдикциях до завершения полномасштабной войны россии против Украины. Как передает Укринформ, текст соответствующего заявления G7 был размещен на сайте Европейского совета.

Страны Группы семи (G7) 24 февраля обнародовали заявление, в котором подтвердили, что будут держать замороженными активы россии в своих юрисдикциях до завершения полномасштабной войны россии против Украины.

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«Мы подтверждаем, что, согласно нашим правовым системам, суверенные активы россии в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока россия не выплатит ущерб, нанесенный ею Украине», — говорится в заявлении.

В документе назвали неправильным тот факт, что россия решает, будет ли она возмещать ущерб, нанесенный Украине, и когда именно будет это делать.

Кроме того, подписанты заявления приветствовали решение ЕС принять механизм хранения сверхприбылей от доходов с российских активов и поощряют «до дальнейших шагов, чтобы разрешить их использование в соответствии с действующими договорными обязательствами и действующим законодательством».

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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kadaad1988
kadaad1988
25 февраля 2024, 14:08
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Вот тебе и «помощь» Украине!!! Уверен на 99%, что повторится история с «возвратом» штатами наворованного пашей лазаренко.
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penetrator1963
penetrator1963
25 февраля 2024, 14:10
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Хитрые западные прощелыги. расея никогда не будет платить никаких репараций, а Украина никогда не получит то, что заморожено. кто бы ни проиграл, казино всегда выигрывает. формулировать договора они умеют.
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