НБУ увеличил чистую продажу валюты за неделю вдвое

Чистая продажа долларов Национальным банком на этой неделе выросла до $647,8 млн с $322,3 млн неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Такой результат обеспечен за счет увеличения продажи валюты с $322,6 млн до $648,8 млн, тогда как покупка остается мизерной, хотя и выросла более чем в три раза с предыдущей недели — до $0,97 млн.



Официальный курс за прошлую неделю ослаб на 1% — с 37,9719 грн/$1 до $38,3527 грн/$1.

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На наличном рынке за неделю доллар подорожал с 38,43 грн/$1 до $38,60 грн/$1, повторив динамику безналичного рынка.