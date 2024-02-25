Первый транш от ЕС в 4,5 миллиарда евро поступит в Украину в марте

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что первый транш на сумму 4,5 млрд евро поступит уже в марте. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль в телеграм-канале.

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По его словам, встреча с фон дер Ляен получилась продуктивной.

«Говорили о нашем сотрудничестве в сфере оборонной промышленности и скоординировали следующие шаги в рамках инициативы Ukraine Facility, которая предусматривает финансирование в размере 50 млрд евро на 4 года. Урсула сообщила, что первый транш на сумму 4,5 млрд евро поступит уже в марте», — подчеркнул он.

Также стороны подняли вопрос о ситуации на украинско-польской границе. Шмыгаль представил украинский «План взаимопонимания» для разрешения этого кризиса.

«Рассчитываем на конструктивный трехсторонний диалог», — отметил глава правительства.

Напомним

1 февраля лидеры 27 стран-членов Европейского Союза единогласно договорились о дополнительном пакете финансовой поддержки Украины на общую сумму 50 млрд. евро.