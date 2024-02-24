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24 февраля 2024, 12:22 Читати українською

Австрия начала расследование против Raiffeisen Bank International

Финансовый регулятор Австрии (FMA) запустил расследование в отношении австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с подозрениями в отмывании денег, пишет Reuters со ссылкой на годовой отчет банка.

Финансовый регулятор Австрии (FMA) запустил расследование в отношении австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с подозрениями в отмывании денег, пишет Reuters со ссылкой на годовой отчет банка.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известноПо словам источника агентства, расследование касается операций с участием россии и данных утечек под названием Cyprus Confidential.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

По словам источника агентства, расследование касается операций с участием россии и данных утечек под названием Cyprus Confidential. В банке пояснили, что регулятор изучает платежи трех клиентов, которые были проведены в период с 2017 по 2020 год. Кредитную организацию об этом предупредили в январе 2023-го.

Согласно версии FMA, финансовое учреждение «не полностью выполнило свои административные обязательства», в частности нарушило правило «знай своего клиента», которое является механизмом по борьбе с отмыванием денег.

В Raiffeisen Bank намерены обжаловать любые штрафы, которые будут выписаны регулятором. «Речь идет о старых платежах до 2020 года», — уточнил представитель RBI.

Также расследование против банка ведет Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Как отметили в Raiffeisen Bank, оно связано с «платежным бизнесом, который поддерживает RBI с банками-корреспондентами США в свете событий, связанных с россией и Украиной».

«Нарушение санкций США может привести к штрафам, замораживанию счетов или прекращению деловых отношений с американскими банками-корреспондентами», — подчеркнули в банке.

Напомним

После начала войны в Украине материнская структура российского Райффайзенбанка Raiffeisen Bank International объявила о намерении свернуть бизнес в россии. Группа обозначила два возможных сценария ухода: продажа активов или spin-off — фактическое списание. До сих пор уход RBI из россии откладывался. При этом Райффайзенбанк остался одним из немногих крупных банков в стране, который не попал под санкции. Это позволяет ему без ограничений проводить валютные операции.

Украина вносила Raiffeisen Bank в список «спонсоров войны», но после того как Австрия заблокировала 12-й пакет санкций ЕС против россии, Киев удалил банк из перечня. Вена отреагировала на это и сняла вето с санкций.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
24 февраля 2024, 12:37
#
Чим завинила буква р ?
+
0
Anatoll France
Anatoll France
24 февраля 2024, 12:50
#
Що с заголовком? Букви скінчились?
+
0
1976ANDREI
1976ANDREI
24 февраля 2024, 13:56
#
Этот банк — спонсор войны в Украине. Его давно нужно было ликвидировать.
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