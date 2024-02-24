Кабмин выделяет регионам еще 6,2 млрд грн

Правительство приняло решение о выделении 6,2 млрд грн дополнительной дотации для 6 областных бюджетов и 430 бюджетов общин. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Помощь общинам

«Помогаем общинам, которые в этом сейчас больше всего нуждаются с точки зрения их восстановления и финансовой способности выполнять обязательства перед людьми», — отметил Глава Правительства.

Денежные средства будут выделены для Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.