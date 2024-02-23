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23 февраля 2024, 19:39 Читати українською

Цена на газ в Европе упала до показателя 2021 года

Цена на европейский газ упала до уровня, который последний раз наблюдался до того, как россия начала сокращать поставки в 2021 году, что дает надежду на то, что энергетический кризис, охвативший регион в последние годы, подходит к концу. Об этом пишет Financial Times.

Цена на европейский газ упала до уровня, который последний раз наблюдался до того, как россия начала сокращать поставки в 2021 году, что дает надежду на то, что энергетический кризис, охвативший регион в последние годы, подходит к концу.

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Сильный импорт сжиженного природного газа, теплая погода и сокращение спроса в результате высоких цен в последние годы помогли сохранить запасы газа в подземных хранилищах ЕС на исторически высоком уровне в течение этой зимы, что оказывало давление на цены.

Цена TTF, являющаяся европейским эталоном, в пятницу, 23 февраля, упала до €22,53 за МВтч, самого низкого уровня с мая 2021 года, и наблюдается третье еженедельное снижение подряд. Летом 2022 года европейские цены на газ достигли пика, поднявшись до более 300 евро за МВт·час.

Согласованные усилия стран ЕС по ограничению спроса, а также значительный импорт СПГ из таких стран как США и последовательные теплые зимы помогли облегчить кризис поставок газа в Европу.

По данным Европейской комиссии, доля трубопроводного российского газа, на который приходилось 40% поставок ЕС до вторжения, упала до 8%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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neverice
neverice
23 февраля 2024, 22:09
#
Або ж 225 за 1000 кубів. І це ще зима не закінчилась. Разом з доставкою хто зна куди. Непогано ми так переплачували за російський газ зі «знижкою» на супер вигідних довгострокових умовах. А як врахувати інфляцію євро, то ціна ще вища у нас була.
Ото нас, кхм, дурили.
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