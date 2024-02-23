Цена на газ в Европе упала до показателя 2021 года

Цена на европейский газ упала до уровня, который последний раз наблюдался до того, как россия начала сокращать поставки в 2021 году, что дает надежду на то, что энергетический кризис, охвативший регион в последние годы, подходит к концу. Об этом пишет Financial Times.

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Сильный импорт сжиженного природного газа, теплая погода и сокращение спроса в результате высоких цен в последние годы помогли сохранить запасы газа в подземных хранилищах ЕС на исторически высоком уровне в течение этой зимы, что оказывало давление на цены.

Цена TTF, являющаяся европейским эталоном, в пятницу, 23 февраля, упала до €22,53 за МВтч, самого низкого уровня с мая 2021 года, и наблюдается третье еженедельное снижение подряд. Летом 2022 года европейские цены на газ достигли пика, поднявшись до более 300 евро за МВт·час.



Согласованные усилия стран ЕС по ограничению спроса, а также значительный импорт СПГ из таких стран как США и последовательные теплые зимы помогли облегчить кризис поставок газа в Европу.

По данным Европейской комиссии, доля трубопроводного российского газа, на который приходилось 40% поставок ЕС до вторжения, упала до 8%.