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Новости компаний
23 февраля 2024, 16:50 Читати українською
В 2024 году Ощад остается лидером автокредитования с долей в 50%.
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
А кредит, это когда у тебя нет денег. Но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/126467/