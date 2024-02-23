Украина начала торговать электроэнергией с Венгрией Первые аукционы прошли 22 февраля. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

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Вчера компания провела первые совместные аукционы по распределению доступа к межгосударственным интерконнекторам между Украиной и Венгрией на европейской универсальной платформе распределения JAO.

«Это означает, что с сегодняшнего дня Украина начала осуществлять коммерческий обмен электроэнергией по европейским правилам еще с одной страной ЕС», — пояснили в «Укрэнерго».

В целом экспорт электроэнергии сегодня осуществляется утром и дальше в течение суток в Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову.

Импорт электроэнергии осуществляется в утренние и вечерние часы из Словакии, Венгрии, Польши, Румынии, а также в ночные часы из Молдовы.