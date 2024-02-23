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23 февраля 2024, 17:08 Читати українською

Revolut запускает сервис автоинвестиций

Revolut объявил о запуске своего решения Robo-Advisor для автоматизации инвестирования в Европейское экономическое пространство. Сервис был разработан специально для людей, у которых нет времени для активного инвестирования, имеют ограниченный опыт торговли или вообще его не имеют. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Revolut объявил о запуске своего решения Robo-Advisor для автоматизации инвестирования в Европейское экономическое пространство.

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Услуга автоматически предлагает инвестиционный портфель с учетом личных обстоятельств клиента, включая толерантность к риску и финансовым целям, с автоматическим перебалансированием инвестиций при колебаниях рынка.

Robo-Advisor является дополнением к набору продуктов компании для управления капиталом и торговли и поддерживает клиентов в их первом инвестиционном опыте. Продукт был разработан на основе недавних исследований компании, согласно которым 53% респондентов не знали, с чего начать процесс инвестирования.

Продукт Revolut фокусируется на создании полностью диверсифицированного и индивидуального портфеля на основе ответов клиентов, которые могут определить их толерантность к риску и финансовым целям. Как только клиент вносит средства в свой портфель, сервис автоматически инвестирует его в рынок и продолжает отслеживать и управлять ими.

Кроме того, Robo-Advisor может автоматически ребалансировать портфели клиентов на основе показателей эффективности активов в портфеле и проводить периодические обзоры, чтобы поддерживать толерантность клиента к риску и целевому распределению средств.

Минимальная стартовая инвестиция при использовании Robo-Advisor составляет €100. Годовая комиссия за управление портфелем будет составлять 0,75% от стоимости портфеля, которая будет взиматься ежемесячно.

Также клиенты могут настроить периодические переводы от €10 до портфеля, увеличивая размер своего портфеля в заранее определенное время и с определенной периодичностью. Это поможет клиентам регулярно инвестировать и минимизировать влияние краткосрочных ценовых колебаний.

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Источник: Минфин
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