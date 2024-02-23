НБУ рассказал, что Украина пообещала МВФ

Сотрудники Международного валютного фонда и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала по третьему пересмотру программы о расширенном финансировании (EFF). В НБУ рассказали , что Украина пообещала МВФ.

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Украина выполнила все структурные маяки и все, кроме одного, количественные критерии эффективности (речь идет о незначительном несоблюдении нижнего предела налоговых поступлений, что связано с блокированием границ).

Учитывая это, Совет исполнительных директоров МВФ рассмотрит вопрос предоставления Украине транша в сумме 663,9 млн специальных прав заимствований (около $880 млн в эквиваленте).

Во время работы миссии специалисты МВФ убедились, что украинские власти остаются преданными курсу структурных реформ, направленных на сохранение макроэкономической стабильности, поддержание целей развития и приближение вступления в ЕС.

Содержание макроэкономической и финансовой стабильности вместе со значительным внешним финансированием обеспечило более мощное, чем ожидалось, восстановление экономики в прошлом году.

Фонд повысил оценку роста ВВП по итогам 2023 г. с 4,5% до 5%. В то же время, учитывая, что война продолжается, а также задержку с поступлением внешнего финансирования специалисты МВФ ожидают, что рост украинской экономики в 2024 году замедлится до 3−4%.

Финансовая система Украины остается стабильной и ликвидной, хотя, учитывая неопределенность, связанную с войной, следует и дальше сохранять бдительность.

«Фонд отметил, что недавно проведенная Национальным банком оценка устойчивости в разрезе банков и оперативные действия по проведению докапитализации были положительными шагами для сохранения стабильности.

Среди будущих приоритетов — усиление надзора и системы финансовой безопасности, углубление инфраструктуры финансового рынка, в том числе платежной системы, а также восстановление регулярной оценки устойчивости и, когда разрешат условия, завершение независимой оценки качества активов", — говорится в сообщении НБУ.

Валютный рынок

Эксперты МВФ также отметили, что валютный рынок Украины остается устойчивым после перехода в режим управляемой гибкости обменного курса в октябре 2023 года.

«Важной задачей в направлении валютно-курсовой политики будет оставаться смягчение валютных ограничений. В то же время, каждый шаг в этом направлении будет осуществляться взвешенно и постепенно, согласно Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возврата к инфляционному таргетированию», — заявил регулятор.

По-прежнему в направлении фискальной политики украинские власти должны сосредоточивать усилия на обеспечении поступлений в бюджет и мобилизации финансирования на внутреннем долговом рынке.

В НБУ отметили, что важны также приоритетизация расходов правительства и избегание мер, негативно влияющих на доходную базу бюджета.

В дальнейшем будет вестись работа по восстановлению устойчивости государственного долга, тщательно контролироваться фискальные риски, а также запланированное повышение целевой направленности государственной программы доступного кредитования «5−7-9%» и надлежащее исполнение недавно принятого закона о корпоративном управлении.

«Очередное успешное соглашение на уровне персонала свидетельствует о неизменном векторе нашей политики. Мы будем и дальше выполнять взятые на себя обязательства, чтобы усилить макрофинансовую устойчивость Украины, получить необходимое финансирование от международных партнеров и приблизить вступление в ЕС.

Продолжающаяся полномасштабная война остается ключевым риском для украинской экономики и финансовой системы. В то же время, нам уже удалось продемонстрировать способность действовать решительно и на опережение, чтобы достичь поставленных целей", — сказал глава НБУ Андрей Пышный.

Напомним

31 марта 2023 года Исполнительный совет МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины с финансированием в размере около $15,6 млрд (11,6 млрд специальных прав заимствований).

Программа является частью пакета международной поддержки Украины на сумму, которая составляет около $122 млрд на 2023−2027 годы.

В государственный бюджет Украины уже поступило три транша в рамках программы МВФ EFF общим объемом около $4,5 млрд. В 2024 году программа EFF предусматривает $5,4 млрд бюджетной помощи Украине.