Nvidia установила рекорд на Уолл-стрит по дневному росту капитализации на $277 миллиардов

После квартального финансового отчета Nvidia в четверг 22 февраля, акции компании резко выросли, установив исторический рекорд на Уолл-стрит по дневному росту капитализации, который составил $277 млрд. Об этом пишет Reuters.

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Квартальный отчет производителя микросхем превзошел ожидания и возобновил оптимизм по поводу искусственного интеллекта.

Акции компании взлетели на 16,4% и закрылись на уровне $785,38, что явилось рекордным показателем закрытия, подняв ее рыночную капитализацию до $1,96 трлн.

На премаркете, 23 февраля, акции продолжают рост и приближаются к $800.

Отчет компании показал, что спрос на ее специализированные чипы, используемые в вычислениях искусственного интеллекта, продолжает предварять прогнозы аналитиков.

Результаты калифорнийской компании дали новый импульс глобальному ралли акций технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом, что привело к росту индекса S&P 500, европейского STOXX 600 и японского Nikkei к рекордным максимумам.

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