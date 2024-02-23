США могут конфисковать активы подсанкционных российских олигархов на $700 миллионов

Соединенные Штаты обнародовали в четверг, 22 февраля, ряд очередных санкций против России для усиления давления на Кремль из-за войны против Украины. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции США.

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Суд Южного округа Нью-Йорка выдвинул обвинения против трех человек, в том числе находящегося под санкциями олигарха Андрея Костина и арестовал двух его посредников.

США также подали иск о конфискации двух роскошных кондоминиумов в Майами, расположенных в гостинице «Ритц Карлтон» стоимостью $2,5 млн, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому олигарху Виктору Перевалову.

Также объявлено о новом обвинительном акте против бизнесмена Владислава Осипова по делу о банковском мошенничестве в связи с эксплуатацией 255-футовой роскошной яхты Motor Yacht Tango, принадлежащей российскому олигарху Виктору Вексельбергу, также под санкциями.

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Как утверждается, подсанкционный олигарх Андрей Костин и его соответчики пренебрегали санкциями США, чтобы поддерживать свой роскошный образ жизни.

«С помощью сложных схем с привлечением подставных компаний и незаконных транзакций Костин и его сообщники отмывали средства и незаконно совершали операции с американской валютой для удержания и улучшения суперяхт и роскошного дома в Аспене, откровенно игнорируя законодательство США», — заявил прокурор США Демиан Уильямс.

Эти мероприятия инициированы рабочей группой KleptoCapture при Министерстве юстиции США, созданной в марте 2022 года для отслеживания капитала российских олигархов в связи с войной.

По словам заместителя генерального прокурора США Лизы Монако, на сегодняшний день рабочая группа выдвинула 70 уголовных обвинений против физических лиц и пять обвинений против компаний, а также приняла решение об аресте или конфискации активов на сумму около $700 млн.