Официальный курс НБУ: Доллар подешевел на 14 копеек

Национальный банк Украины установил на 23 февраля 2024 года официальный курс гривны на уровне 38,4803 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 14 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 23 февраля установил официальный курс евро на уровне 41,72. Курс европейской валюты не изменился.

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