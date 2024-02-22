Внутри перемещенные лица могут получить жилье на территории Киевской области действует благотворительная программа от американского благотворительного фонда «К Украине с Любовью». Об этом сообщает Управление труда и социальной защиты населения Ирпенского городского совета.
Переселенцы могут поселиться в новых домах под Киевом
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Жилье для ВПЛ можно получить в комплексе индивидуальных и многоквартирных жилых домов «Городок Хансена». Это жилье предоставляется бесплатное пользование до 5 лет на территории:
- Софиевской Борщаговки,
- села Тарасовка (Боярская территориальная община).
Дома для одиноких ВПО
Также есть дома для одиноких ПВО пожилых людей. Они находятся в:
- селе Колонщина (Макаровская территориальная община),
- селе Любимовка (Бучанский район).
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Как получить жилье
Для получения жилья нужно заполнить анкету по этой ссылке.
Также необходимо предоставить максимально полную информацию по каждому члену семьи и указать доход.
Отмечается, что порядок заселения определяется американским благотворительным фондом «В Украину с Любовью».
Источник: Минфин
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