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22 февраля 2024, 19:35 Читати українською

Переселенцы могут поселиться в новых домах под Киевом

Внутри перемещенные лица могут получить жилье на территории Киевской области действует благотворительная программа от американского благотворительного фонда «К Украине с Любовью». Об этом сообщает Управление труда и социальной защиты населения Ирпенского городского совета.

Внутри перемещенные лица могут получить жилье на территории Киевской области действует благотворительная программа от американского благотворительного фонда «К Украине с Любовью».
Фото: t.me/upsznimr

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Жилье для ВПЛ можно получить в комплексе индивидуальных и многоквартирных жилых домов «Городок Хансена». Это жилье предоставляется бесплатное пользование до 5 лет на территории:

  • Софиевской Борщаговки,
  • села Тарасовка (Боярская территориальная община).

Дома для одиноких ВПО

Также есть дома для одиноких ПВО пожилых людей. Они находятся в:

  • селе Колонщина (Макаровская территориальная община),
  • селе Любимовка (Бучанский район).

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Как получить жилье

Для получения жилья нужно заполнить анкету по этой ссылке.

Также необходимо предоставить максимально полную информацию по каждому члену семьи и указать доход.

Отмечается, что порядок заселения определяется американским благотворительным фондом «В Украину с Любовью».

Источник: Минфин
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