Переселенцы могут поселиться в новых домах под Киевом

Внутри перемещенные лица могут получить жилье на территории Киевской области действует благотворительная программа от американского благотворительного фонда «К Украине с Любовью». Об этом сообщает Управление труда и социальной защиты населения Ирпенского городского совета.

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Жилье для ВПЛ можно получить в комплексе индивидуальных и многоквартирных жилых домов «Городок Хансена». Это жилье предоставляется бесплатное пользование до 5 лет на территории:

Софиевской Борщаговки,

села Тарасовка (Боярская территориальная община).

Дома для одиноких ВПО

Также есть дома для одиноких ПВО пожилых людей. Они находятся в:

селе Колонщина (Макаровская территориальная община),

селе Любимовка (Бучанский район).

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Как получить жилье

Для получения жилья нужно заполнить анкету по этой ссылке.

Также необходимо предоставить максимально полную информацию по каждому члену семьи и указать доход.

Отмечается, что порядок заселения определяется американским благотворительным фондом «В Украину с Любовью».