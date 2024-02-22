Защита инвесторов: НКЦБФР добавила в список сомнительных инвестиционных проектов еще 10 кейсов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила список сомнительных инвестиционных проектов и включила в него еще 10 кейсов. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Список ненадежных инвестпроектов

Sun Miner

S-Forex

S-Pharmaceutical

S-IPO

4XC

FXGT

IUX Markets

T4Trade

KOT4X

SimpleFX

Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».

«Комиссия активно работает над выявлением проектов, которые создаются нелегально с целью обмануть потенциальных инвесторов. И в этом нам тоже помогают международные коллеги. Благодарны Financial Conduct Authority (Регулятору Великобритании) за оперативное предоставление информации. В частности, это позволяет Комиссии быстро и обоснованно принимать решения относительно соответствующих проектов», — отметил Ираклий Барамия, член НКЦБФР.

Также Барамия призывает граждан, которые были обмануты или владеют информацией о потенциально сомнительных действиях на финансовых рынках, обязательно обращаться в Комиссию на email: info@nssmc.gov.ua.

Регулятор напомнил потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием: