Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила список сомнительных инвестиционных проектов и включила в него еще 10 кейсов. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.
Защита инвесторов: НКЦБФР добавила в список сомнительных инвестиционных проектов еще 10 кейсов
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Список ненадежных инвестпроектов
- Sun Miner
- S-Forex
- S-Pharmaceutical
- S-IPO
- 4XC
- FXGT
- IUX Markets
- T4Trade
- KOT4X
- SimpleFX
Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
«Комиссия активно работает над выявлением проектов, которые создаются нелегально с целью обмануть потенциальных инвесторов. И в этом нам тоже помогают международные коллеги. Благодарны Financial Conduct Authority (Регулятору Великобритании) за оперативное предоставление информации. В частности, это позволяет Комиссии быстро и обоснованно принимать решения относительно соответствующих проектов», — отметил Ираклий Барамия, член НКЦБФР.
Также Барамия призывает граждан, которые были обмануты или владеют информацией о потенциально сомнительных действиях на финансовых рынках, обязательно обращаться в Комиссию на email: info@nssmc.gov.ua.
Регулятор напомнил потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:
- через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется,
- лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
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