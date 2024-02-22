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22 февраля 2024, 18:56 Читати українською

Защита инвесторов: НКЦБФР добавила в список сомнительных инвестиционных проектов еще 10 кейсов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила список сомнительных инвестиционных проектов и включила в него еще 10 кейсов. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила список сомнительных инвестиционных проектов и включила в него еще 10 кейсов.
Фото: mind.ua

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Список ненадежных инвестпроектов

  • Sun Miner
  • S-Forex
  • S-Pharmaceutical
  • S-IPO
  • 4XC
  • FXGT
  • IUX Markets
  • T4Trade
  • KOT4X
  • SimpleFX

Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».

«Комиссия активно работает над выявлением проектов, которые создаются нелегально с целью обмануть потенциальных инвесторов. И в этом нам тоже помогают международные коллеги. Благодарны Financial Conduct Authority (Регулятору Великобритании) за оперативное предоставление информации. В частности, это позволяет Комиссии быстро и обоснованно принимать решения относительно соответствующих проектов», — отметил Ираклий Барамия, член НКЦБФР.

Также Барамия призывает граждан, которые были обмануты или владеют информацией о потенциально сомнительных действиях на финансовых рынках, обязательно обращаться в Комиссию на email: info@nssmc.gov.ua.

Регулятор напомнил потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:

  • через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется,
  • лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
22 февраля 2024, 20:11
#
Захист інвесторів від недолугої влади…
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