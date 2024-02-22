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22 февраля 2024, 18:27 Читати українською

Пенсионный фонд показал, как изменилась зарплата украинцев за год

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за 2023 год, учитываемый для расчета пенсии. Средняя зарплата выросла на 7,0% (на 932,25 грн) до 14 308,46 грн. Об этом говорится в данных ПФУ.

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за 2023 год, учитываемый для расчета пенсии.
Фото: depositphotos

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Как изменилась зарплата

Однако среднегодовая инфляция в Украине в 2023 году составила 12,9%. Поэтому реальная зарплата украинцев в прошлом году снова сократилась — примерно на 5%.

По данным ПФУ, средняя зарплата в 2023 году составила:

  • январь — 12 644,98 гривен
  • февраль — 12 794,11 гривен
  • март — 13 423,28 гривен
  • апрель — 13 626,02 гривен
  • май — 14 109,64 гривен
  • июнь — 16 012,38 гривен
  • июль — 13 996,68 гривен
  • август — 13 778,13 гривен
  • сентябрь — 14 518,38 гривен
  • октябрь — 14 882,88 гривен
  • ноябрь — 14 983,00 гривен
  • декабрь — 16 836,84 гривен
  • в целом за год — 14 308,46 гривен.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
22 февраля 2024, 18:49
#
Реальна зарплата українців минулого року знову скоротилася — приблизно на 5%. Ось факт!
Гірше ж точно не буде? ©
+
0
innapcholko
innapcholko
22 февраля 2024, 19:11
#
Да ща опять минималку подтянут — ФОПы же вынуждены платить — неважно есть ли доход или бизнесс в жо…е
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