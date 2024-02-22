Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за 2023 год, учитываемый для расчета пенсии. Средняя зарплата выросла на 7,0% (на 932,25 грн) до 14 308,46 грн. Об этом говорится в данных ПФУ.
Пенсионный фонд показал, как изменилась зарплата украинцев за год
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Как изменилась зарплата
Однако среднегодовая инфляция в Украине в 2023 году составила 12,9%. Поэтому реальная зарплата украинцев в прошлом году снова сократилась — примерно на 5%.
По данным ПФУ, средняя зарплата в 2023 году составила:
- январь — 12 644,98 гривен
- февраль — 12 794,11 гривен
- март — 13 423,28 гривен
- апрель — 13 626,02 гривен
- май — 14 109,64 гривен
- июнь — 16 012,38 гривен
- июль — 13 996,68 гривен
- август — 13 778,13 гривен
- сентябрь — 14 518,38 гривен
- октябрь — 14 882,88 гривен
- ноябрь — 14 983,00 гривен
- декабрь — 16 836,84 гривен
- в целом за год — 14 308,46 гривен.
Источник: Минфин
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