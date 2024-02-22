Пенсионный фонд показал, как изменилась зарплата украинцев за год

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменилась зарплата

Однако среднегодовая инфляция в Украине в 2023 году составила 12,9%. Поэтому реальная зарплата украинцев в прошлом году снова сократилась — примерно на 5%.

По данным ПФУ, средняя зарплата в 2023 году составила: