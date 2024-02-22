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22 февраля 2024, 16:50 Читати українською

Украинцы могут использовать жилищные сертификаты «єВідновлення» с привлечением средств «єОселя»

Жилищный сертификат «єВідновлення» теперь можно использовать для приобретения жилья в сочетании с программой льготной ипотеки «єОселя». Соответствующий законопроект № 10208 во втором чтении депутаты Верховной Рады поддержали сегодня, 22 февраля. Об этом сообщила председатель Комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Жилищный сертификат «єВідновлення» теперь можно использовать для приобретения жилья в сочетании с программой льготной ипотеки «єОселя».
Фото: diia.gov.ua

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«Отныне владельцы разрушенного жилья имеют больше возможностей для приобретения нового дома. Если стоимость избранного ими нового дома выше, чем сумма, предусмотренная жилищным сертификатом „єВідновлення“, они могут получить оставшуюся сумму за счет средств государственного ипотечного кредитования „єОселя“, воспользоваться которым можно как на первичном, так и на вторичном рынке», — пояснила Шуляк.

По ее словам, в целом к возможности использовать сертификаты «єВідновлення» для приобретения жилья на первичном рынке украинцы пока присматриваются — по состоянию на 22 февраля в такое жилье инвестировали только 14 владельцев сертификатов «єВідновлення».

Однако расширение возможностей использовать сертификат после вступления в силу законопроекта № 10208 может оживить этот процесс.

Использование сертификатов «єВідновлення»

Шуляк добавила — по состоянию на 22 февраля, украинцы использовали уже 864 жилищных сертификата «єВідновлення» на приобретение новых домов. Речь идет как о квартирах, так и о частных домах.

Большинство сделок — 92%, касаются приобретения жилья на вторичном рынке. Общая сумма использованных сертификатов — 1,8 млрд. грн.

В целом же по состоянию на этот день было сформировано 3368 жилищных сертификатов на сумму в 6 млрд грн.

Читайте также: В Украине упростили реализацию жилищного сертификата «єВідновлення»

Что известно о программе «єВідновлення»

Первый этап программы «єВідновлення» стартовал 10 мая. Сначала речь шла только о предоставлении гражданам до 200 тыс. грн на восстановление помещений, получивших незначительные повреждения. Деньги можно использовать на приобретение строительных материалов, оплату строительных работ, а также услуги подрядчиков.

В июле Кабинет министров урегулировал отношения, связанные с выплатой компенсаций людям, самостоятельно отремонтировавшим поврежденное войной жилье. А с 1 августа стало доступно оформление компенсаций и за уничтоженные помещения. Владельцы таких объектов смогут потратить средства на приобретение или строительство нового жилья.

Украинцы, которые произвели ремонт поврежденного жилья по программе «єВідновлення», теперь могут подать отчет через портал «Дия». Ранее услуга была доступна только в приложении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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