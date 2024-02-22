Переговоры с Украиной о вступлении в Европейский Союз обновятся до начала лета 2024 года. Об этом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Брюсселе.
Переговорная рамка вступления Украины в ЕС будет готова летом — фон дер Ляйен
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Она отметила, что рамка для переговоров о вступлении Украины в ЕС не будет готова к европейским выборам, которые пройдут с 6 по 9 июня.
«Мы делаем отличный прогресс в процессе скрининга. Это очень хорошо. И мы работаем над переговорными рамками. Мое лучшее предположение, что они не будут готовы перед европейскими выборами, а после них, потому что я вижу развитие разных переговорных позиций. Это потребует времени. Но я думаю, что летом, в начале лета мы будем готовы», — заявила фон дер Ляйен.
Напомним
В декабре лидеры стран-членов ЕС одобрили начало переговоров по вступлению Украины в блок.
Источник: Минфин
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