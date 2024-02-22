В Фонде гарантирования вкладов объяснили отток депозитов граждан в начале года

Незначительный отток вкладов , который в последнее время обсуждали в медиапространстве, не является следствием возможных законодательных изменений, а традиционным сезонным явлением, характерным для этого периода и в предыдущие годы. Об этом заявила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай .

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Увеличение суммы вкладов

«В целом же в банковской системе уже фиксируется постепенное увеличение суммы вкладов физлиц и ФОП, которая к началу февраля составила почти 1,2 трлн гривен», — сказала она.

По ее словам, при этом структура вкладов в разрезе валют и по срочности в последние два года остается стабильной, что свидетельствует о сохранении доверия вкладчиков.

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Напомним

Как писал «Минфин», отток средств физлиц, зафиксированный в начале этого года, в Нацбанке объясняют сезонным фактором и утверждают, что это «не создает угроз для стабильности фондирования банков». Особенно если учесть, что годовой темп прироста розничных срочных вкладов стал рекордным более десяти лет — 37,2%. В новых гривневых депозитах в дальнейшем преобладают вложения на срок от трех до шести месяцев.