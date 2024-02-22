22 февраля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 5865 по реформированию работы финансовых рынков и Комиссии по ценным бумагам. Об этом в телеграм-канале написал депутат Алексей Гончаренко.
Рада наконец-то приняла закон о развитии фондового рынка и запрете финансовых пирамид
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Что известно
«За» соответствующее решение проголосовало 279 народных депутатов.
«Документ проголосован в первом чтении был еще в 2021 году. Так что работа продолжалась два года. Принятие этого законопроекта является важным условием Всемирного банка. Поэтому это выполнение наших евроинтеграционных обязательств», — написал Гончаренко.
Что предлагается законопроектом
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повышение институциональной возможности Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, расширение ее полномочий, закрепление в законодательстве гарантий независимости НКЦБФР, в том числе финансовой;
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усовершенствование законодательных норм по международному сотрудничеству НКЦБФР;
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построение эффективной системы надзора с целью предотвращения злоупотреблений на рынках капитала и организованных товарных рынках;
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внедрение действенных механизмов предотвращения манипулирования, инсайдерской торговли, незаконного использования инсайдерской информации и других злоупотреблений на рынках капитала и организованных товарных рынков, в частности, запрета финансовых пирамид и борьбы с попытками их организации.
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