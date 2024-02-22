Рада наконец-то приняла закон о развитии фондового рынка и запрете финансовых пирамид

22 февраля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 5865 по реформированию работы финансовых рынков и Комиссии по ценным бумагам. Об этом в телеграм-канале написал депутат Алексей Гончаренко.

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Что известно

«За» соответствующее решение проголосовало 279 народных депутатов.

«Документ проголосован в первом чтении был еще в 2021 году. Так что работа продолжалась два года. Принятие этого законопроекта является важным условием Всемирного банка. Поэтому это выполнение наших евроинтеграционных обязательств», — написал Гончаренко.

Что предлагается законопроектом