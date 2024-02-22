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22 февраля 2024, 15:10 Читати українською

Рада наконец-то приняла закон о развитии фондового рынка и запрете финансовых пирамид

22 февраля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 5865 по реформированию работы финансовых рынков и Комиссии по ценным бумагам. Об этом в телеграм-канале написал депутат Алексей Гончаренко.

22 февраля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 5865 по реформированию работы финансовых рынков и Комиссии по ценным бумагам.
Фото:depositphotos

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Что известно

«За» соответствующее решение проголосовало 279 народных депутатов.

«Документ проголосован в первом чтении был еще в 2021 году. Так что работа продолжалась два года. Принятие этого законопроекта является важным условием Всемирного банка. Поэтому это выполнение наших евроинтеграционных обязательств», — написал Гончаренко.

Что предлагается законопроектом

  • повышение институциональной возможности Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, расширение ее полномочий, закрепление в законодательстве гарантий независимости НКЦБФР, в том числе финансовой;

  • усовершенствование законодательных норм по международному сотрудничеству НКЦБФР;

  • построение эффективной системы надзора с целью предотвращения злоупотреблений на рынках капитала и организованных товарных рынках;

  • внедрение действенных механизмов предотвращения манипулирования, инсайдерской торговли, незаконного использования инсайдерской информации и других злоупотреблений на рынках капитала и организованных товарных рынков, в частности, запрета финансовых пирамид и борьбы с попытками их организации.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Валерка Котовский
Валерка Котовский
22 февраля 2024, 15:21
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Как говорил один чел с канала Бампер и Сус, предлогаю написать депутатам твiр роздум на тему *А на.я мы нада?*
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