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22 февраля 2024, 14:54 Читати українською

Mercedes-Benz достигает плановых показателей продаж электромобилей из-за снижения спроса

Mercedes-Benz Group AG предупреждает, что электромобили будут оставаться дороже автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в течение многих лет. Автопроизводитель спрогнозировал более низкую доходность в 2024 году, ссылаясь на проблемы, связанные с замедлением экономики. Об этом сообщает Bloomberg.

Mercedes-Benz Group AG предупреждает, что электромобили будут оставаться дороже автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в течение многих лет.
Фото: pixabay.com

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Mercedes также сократил свои прогнозы по продаже электромобилей, поскольку спрос в большинстве случаев наблюдается в сегментах низкого и среднего ценовых диапазонов, где автопроизводителя нет.

Как сказал главный исполнительный директор Mercedes Ола Келлениус, к паритету переменных затрат между электромобилями и традиционными автомобилями еще много лет. По его словам, это отражается в стоимости авто.

Рост акций Mercedes

Акции Mercedes выросли на 5,4% — наибольший внутридневный прирост с ноября 2022 года после объявления программы выкупа акций на 3 млрд евро.

В то время как компания вознаграждает акционеров, ее стремление продавать больше автомобилей топ-класса, таких как S-класс, чтобы увеличить доходы и финансировать переход на технологию аккумуляторов, сталкивается с первыми препятствиями.

Компания будет иметь дело с жесткой конкуренцией на ключевом рынке Китая, где в этом году Mercedes планирует представить 15 новых моделей. Также есть давление со стороны Tesla, снижающей цены на свои авто.

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Автопроизводители стали более осторожными по отношению к аккумуляторным технологиям. По данным BloombergNEF, продажи полностью электрических автомобилей в этом году будут расти самыми низкими темпами с 2019 года. В конце прошлого года конкурент Mercedes, Audi заявил, что сокращает выпуск электромобилей.

В этом году Mercedes прогнозирует рентабельность производства автомобилей на уровне 10% при примерно стабильных продажах. В прошлом году рентабельность составила 12,6%.

Доля электрических и гибридных авто

По словам Mercedes, доля полностью электрических и гибридных автомобилей будет оставаться на уровне между 19 и 21% продаж в этом году. Автопроизводитель также снизил свой среднесрочный прогноз по технологии, и теперь ожидает, что электромобили будут составлять половину продаж во второй половине десятилетия, а не в 2025 году.

Источник: Минфин
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