В 2023 году прибыль Rolls-Royce выросла более чем вдвое

Британский инженерный холдинг Rolls-Royce отчитался о росте годовой прибыли в 2023 году более чем в два раза, больше консенсус-прогноза, и спрогнозировал дальнейший подъем в 2024 году.

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Базовая операционная прибыль группы в 2023 году составила 1,6 миллиарда фунта стерлингов ($2 миллиарда), что значительно превысило прогноз аналитиков в 1,4 миллиарда фунта стерлингов и собственные ожидания компании в 1,2−1,4 миллиарда фунта стерлингов, по сравнению с 652 миллионами в 2022 году.

Производитель авиадвигателей и энергетических установок для кораблей и подлодок ожидает, что базовая операционная прибыль в 2024 году вырастет не менее чем на 6% и составит от 1,7 миллиарда фунта стерлингов до 2 миллиарда фунтов стерлингов, по сравнению с текущим консенсус-прогнозом в 1,7 миллиарда фунтов.

В течение 2023 года акции Rolls-Royce взлетели более чем на 200%, показав лучший результат среди британских «голубых фишек».