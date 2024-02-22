Бесплатная парковка: Суд отменил плату на коммунальных площадках Киева

Киевтранспарксервис с 22 февраля по решению суда отменил плату за парковку на коммунальных площадках. Об этом сообщили городские власти в приложении «Киев Цифровой».

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Бесплатная парковка

«Парковка […] становится временно бесплатной через судебный процесс об установлении тарифов на парковку. Инспекторы не будут налагать штрафы за неуплату парковки, однако штрафы за нарушение правил дорожного движения действуют по-прежнему. Если мошенники потребуют у вас оплату на муниципальных паркингах, вызывайте полицию», — говорится в сообщении.

Решение суда

Председатель Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий сообщил , что 21 февраля вступило в силу решение Киевского окружного административного суда о признании противоправным и отмене распоряжения Киевской городской военной администрации от 7 ноября 2022 года, которым были установлены тарифы на платную парковку.

Напомним

13 октября 2023 года временная админколлегия АМКУ установила, что цены на парковку в Киеве завышены. Комитет признал, что Киевтранспарксервис воспользовался своим монопольным положением при формировании стоимости услуги, а КМВА это нарушение легитимировало.