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22 февраля 2024, 12:40 Читати українською

Бесплатная парковка: Суд отменил плату на коммунальных площадках Киева

Киевтранспарксервис с 22 февраля по решению суда отменил плату за парковку на коммунальных площадках. Об этом сообщили городские власти в приложении «Киев Цифровой».

Киевтранспарксервис с 22 февраля по решению суда отменил плату за парковку на коммунальных площадках.

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Бесплатная парковка

«Парковка […] становится временно бесплатной через судебный процесс об установлении тарифов на парковку. Инспекторы не будут налагать штрафы за неуплату парковки, однако штрафы за нарушение правил дорожного движения действуют по-прежнему. Если мошенники потребуют у вас оплату на муниципальных паркингах, вызывайте полицию», — говорится в сообщении.

Решение суда

Председатель Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий сообщил , что 21 февраля вступило в силу решение Киевского окружного административного суда о признании противоправным и отмене распоряжения Киевской городской военной администрации от 7 ноября 2022 года, которым были установлены тарифы на платную парковку.

Напомним

13 октября 2023 года временная админколлегия АМКУ установила, что цены на парковку в Киеве завышены. Комитет признал, что Киевтранспарксервис воспользовался своим монопольным положением при формировании стоимости услуги, а КМВА это нарушение легитимировало.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
financialGenius
financialGenius
22 февраля 2024, 14:48
#
Они что там курят такое ??? 35 грн за парковку в Киеве за час ??? Это точно много … практически Франк в час , в Швейцарии не везде такие цены … вот это они обнюхались чего-то очень много … слов нет
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0
matroskin
matroskin
22 февраля 2024, 15:06
#
Знову гра в одні ворота. Що значить скасував, якщо скасував значить рішення про зняття оплати було незаконним, і той хто його приймав має нести відповідальність. Незаконно отримані кошти мають бути повернуті ошуканим громадянам, а кому не можуть-повернуть в бюджет.
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