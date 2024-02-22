Президент Украины Владимир Зеленский предложил повысить зарплату находящимся на передовой уже два года военным до 200 000 грн. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от фракции «Слуга народа» Юрий Мысягин.
Зеленский предложил повысить зарплату военным на передовой до 200 тысяч, но не всем
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«Во время вечерней встречи президент сказал, что военным, которые на передовой уже два года, необходимо поднять зарплату до 200 тыс. грн», — написал он в Telegram.
Стоит отметить, чтобы увеличить зарплату военным, необходимо внести изменения в бюджет.
Напомним
Вчера, 21 февраля, прошло заседание фракции «Слуга народа» во главе с Владимиром Зеленским.
Источник: Минфин
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Комментарии - 14
А тепер сам бігає з простягнутою рукою Дайте-дайте, не минайте…
«Повідомити про помилку» теж не працює
Є варіанти, як обмежити коментарі від схожих «надрозумних» інфікованих акаунтів?
1) сколько их солдат, которые на передовой более 2 лет? 2 года непрерывно на передовой или 2 года суммарно?
2) остальные на передовой не заработали прибавку +100.000?
3) предложение сделано в преддверии аудита Сырским резервов и ротации тех, кто сидел 2 года в тылу, на передовую.
4) признак того, что дела не особо, что в 2024 году украинца можно загнать на фронт только деньгами. украинцы и деньги имеют свойство заканчиваться.
Про це повідомив нардеп від «Слуги народу», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський, пише LIGA.net.
«Є законопроєкт про мотивацію Романа Костенка. Він є у нас в комітеті. Документ для того, щоб мотивувати людей, які будуть на першій лінії, щоб отримували достойну заробітну платню — до 200 000 грн. Цей законопроєкт ми подали. Зараз він поки не розглядається, наразі - законопроєкт про мобілізацію. Ми будемо його розглядати, найімовірніше, після мобілізації», — сказав він.
Нагадаємо, один з учасників закритої зустрічі розповів ТСН.ua на умовах анонімності, що Володимир Зеленський говорив про те, що українським захисникам, які воюють на нулі, треба піднімати грошове забезпечення до 200 тис. грн на місяць.
Пізніше заступник голови комітету з питань нацбезпеки Юрій Мисягін зауважив, що президент говорив про підвищення зарплатні тим військовим, хто на нулі вже понад два роки.
«Сьогодні під час вечірньої зустрічі президент сказав, що військовим, які на передовій вже два роки, необхідно підвищити зарплатню до 200 000 грн», — розповів він.
Своєю чергою, Юрій Здебський заявив, що підтримує президента, але питання щодо того, де взяти ці гроші, — окреме.
Вже вчителям «по 4 тис баксів виплачують»…