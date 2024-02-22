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22 февраля 2024, 12:17 Читати українською

Зеленский предложил повысить зарплату военным на передовой до 200 тысяч, но не всем

Президент Украины Владимир Зеленский предложил повысить зарплату находящимся на передовой уже два года военным до 200 000 грн. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от фракции «Слуга народа» Юрий Мысягин.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил повысить зарплату находящимся на передовой уже два года военным до 200 000 грн.
Фото: sud.ua

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Во время вечерней встречи президент сказал, что военным, которые на передовой уже два года, необходимо поднять зарплату до 200 тыс. грн», — написал он в Telegram.

Стоит отметить, чтобы увеличить зарплату военным, необходимо внести изменения в бюджет.

Напомним

Вчера, 21 февраля, прошло заседание фракции «Слуга народа» во главе с Владимиром Зеленским.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 14

+
+123
bonv
bonv
22 февраля 2024, 12:27
#
Гроші звідки? Популісти при владі.
+
+128
bonv
bonv
22 февраля 2024, 12:29
#
Колись нелох висміював з кварталом95 попередню владу за співпрацю з МВФ.
А тепер сам бігає з простягнутою рукою Дайте-дайте, не минайте…
+
+15
VikVikVik
VikVikVik
22 февраля 2024, 13:15
#
Цей сайт просто знущається. Кнопка заблокувати не працює, при оновлення знову активна.
«Повідомити про помилку» теж не працює

Є варіанти, як обмежити коментарі від схожих «надрозумних» інфікованих акаунтів?
+
+60
Sarevok
Sarevok
22 февраля 2024, 14:10
#
Можно просто не читать комментарии, а освободившееся время потратить на просмотр телемарафона. Там у всех всегда только самые умные и правильные мнения на все животрепещущие темы.
+
+15
bonv
bonv
22 февраля 2024, 14:12
#
Штрафи і пені та відосики про все добре і гірше ж точно не буде © телемарафон…
+
0
financialGenius
financialGenius
22 февраля 2024, 14:57
#
Что такое телемарафон и где его смотреть если телевизор не смотрю впринципе ?
+
0
financialGenius
financialGenius
22 февраля 2024, 14:59
#
Не заходите сюда , тут люди общаются которые думают. У вас не получится понять критично мыслящих людей .
+
0
financialGenius
financialGenius
22 февраля 2024, 14:54
#
Нужно ходить изредка на экономические форумы , так было при всех властях … оппозиция всегда против помощи запада и МВФ, так как не ей распоряжаться потоками, а власть берет откуда только можно так как мало времени собираться находиться у власти и нужно успеть пока пеньком под зад не дали как овощу , тоже при шеколадном было , тоже при клоуне происходит , он понимает что за него и 5 % не проголосуют , «побьет» рекорд юща после первого срока …
+
+33
Злий Інвестор
Злий Інвестор
22 февраля 2024, 12:29
#
Ну нарешті перша ініциатива в правильному напрямку. Треба тільки розібратися як це профінансувати.
+
0
FogBRD
FogBRD
22 февраля 2024, 12:55
#
А то что к тому времени доживет процентов 5 вас нисколько не смущает
+
+15
penetrator1963
penetrator1963
22 февраля 2024, 13:00
#
Очень спорное предложение. почему не 500.000, почему только 200.000?
1) сколько их солдат, которые на передовой более 2 лет? 2 года непрерывно на передовой или 2 года суммарно?
2) остальные на передовой не заработали прибавку +100.000?
3) предложение сделано в преддверии аудита Сырским резервов и ротации тех, кто сидел 2 года в тылу, на передовую.
4) признак того, что дела не особо, что в 2024 году украинца можно загнать на фронт только деньгами. украинцы и деньги имеют свойство заканчиваться.
+
0
mphet26
mphet26
22 февраля 2024, 13:11
#
На кухне в Житомирской области числится 30 человек, а на фронте без ротации месяцами.
+
+15
Саша Ник
Саша Ник
22 февраля 2024, 13:51
#
На передовой постоянно находятся не более 150 ты человек. 150×200= 30 млрд. грн в мес. Ну не такие уж и большие деньги, на фоне строительства стадионов и покупки лифтов доя 3х этажных хрущевок в Курахово.
+
+15
bonv
bonv
22 февраля 2024, 14:18
#
Законопроєкт № 11012, яким пропонується підвищення щомісячної зарплатні військовим, буде розглянуто, ймовірно, після законопроєкту про мобілізацію.
Про це повідомив нардеп від «Слуги народу», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський, пише LIGA.net.
«Є законопроєкт про мотивацію Романа Костенка. Він є у нас в комітеті. Документ для того, щоб мотивувати людей, які будуть на першій лінії, щоб отримували достойну заробітну платню — до 200 000 грн. Цей законопроєкт ми подали. Зараз він поки не розглядається, наразі - законопроєкт про мобілізацію. Ми будемо його розглядати, найімовірніше, після мобілізації», — сказав він.
Нагадаємо, один з учасників закритої зустрічі розповів ТСН.ua на умовах анонімності, що Володимир Зеленський говорив про те, що українським захисникам, які воюють на нулі, треба піднімати грошове забезпечення до 200 тис. грн на місяць.
Пізніше заступник голови комітету з питань нацбезпеки Юрій Мисягін зауважив, що президент говорив про підвищення зарплатні тим військовим, хто на нулі вже понад два роки.
«Сьогодні під час вечірньої зустрічі президент сказав, що військовим, які на передовій вже два роки, необхідно підвищити зарплатню до 200 000 грн», — розповів він.
Своєю чергою, Юрій Здебський заявив, що підтримує президента, але питання щодо того, де взяти ці гроші, — окреме.
Вже вчителям «по 4 тис баксів виплачують»…
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