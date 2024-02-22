Зеленский предложил повысить зарплату военным на передовой до 200 тысяч, но не всем

Президент Украины Владимир Зеленский предложил повысить зарплату находящимся на передовой уже два года военным до 200 000 грн. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от фракции «Слуга народа» Юрий Мысягин.

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«Во время вечерней встречи президент сказал, что военным, которые на передовой уже два года, необходимо поднять зарплату до 200 тыс. грн», — написал он в Telegram.

Стоит отметить, чтобы увеличить зарплату военным, необходимо внести изменения в бюджет.

Напомним

Вчера, 21 февраля, прошло заседание фракции «Слуга народа» во главе с Владимиром Зеленским.