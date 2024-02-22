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22 февраля 2024, 11:34 Читати українською

Японский индекс Nikkei установил новый исторический максимум с 1989 года

Японский фондовый индекс Nikkei побил «вечный» рекорд, установленный более 34 лет назад, свидетельствуют результаты торгов.

Японский фондовый индекс Nikkei побил «вечный» рекорд, установленный более 34 лет назад, свидетельствуют результаты торгов.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПредыдущий исторический максимум Nikkei 38 915 пунктов был установлен 29 декабря 1989 г., когда в Японии возник пузырь на рынке недвижимости.
Фото:depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Предыдущий исторический максимум Nikkei 38 915 пунктов был установлен 29 декабря 1989 г., когда в Японии возник пузырь на рынке недвижимости. Когда он обрушился, в Японии начался период низкого экономического роста, который продолжается до сих пор.

Чем обусловлен рост

Нынешнее ралли Nikkei обусловлено ослаблением национальной валюты (что играет на руку японским импортерам и делает акции компаний дешевле и привлекательнее иностранных инвесторов) и ростом технологических компаний, прежде всего Nvidia.

Читайте: Nvidia поднялась на третье место в списке самых дорогих компаний США

Напомним

Американская компания обнародовала квартальную отчетность, показав рост прибыли на 769% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Это привело к резкому росту акций Nvidia на вторичном рынке и повлекло акции японской полупроводниковой отрасли.

Акции Screen Holdings подскочили сразу на 10%, Advantest — на 7,5%, Tokyo Electron — на 6%, а индекс Nikkei вышел на отметку 39098 пунктов.

Источник: Минфин
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