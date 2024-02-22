Японский индекс Nikkei установил новый исторический максимум с 1989 года

Японский фондовый индекс Nikkei побил «вечный» рекорд, установленный более 34 лет назад, свидетельствуют результаты торгов .

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Предыдущий исторический максимум Nikkei 38 915 пунктов был установлен 29 декабря 1989 г., когда в Японии возник пузырь на рынке недвижимости. Когда он обрушился, в Японии начался период низкого экономического роста, который продолжается до сих пор.

Чем обусловлен рост

Нынешнее ралли Nikkei обусловлено ослаблением национальной валюты (что играет на руку японским импортерам и делает акции компаний дешевле и привлекательнее иностранных инвесторов) и ростом технологических компаний, прежде всего Nvidia.

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Напомним

Американская компания обнародовала квартальную отчетность, показав рост прибыли на 769% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Это привело к резкому росту акций Nvidia на вторичном рынке и повлекло акции японской полупроводниковой отрасли.

Акции Screen Holdings подскочили сразу на 10%, Advantest — на 7,5%, Tokyo Electron — на 6%, а индекс Nikkei вышел на отметку 39098 пунктов.