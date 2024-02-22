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22 февраля 2024, 9:37 Читати українською

Перезагрузка БЭБ: Налоговый комитет ВР поддержал правительственный законопроект, несмотря на позицию бизнеса

Налоговый комитет Верховной Рады поддержал правительственный законопроект № 10439 о реформе Бюро экономической безопасности (БЭБ), несмотря на позицию бизнес-ассоциаций, общественных организаций и экспертных центров. Об одобрении законопроекта сообщил первый заместитель председателя Комитета Ярослав Железняк.

Налоговый комитет Верховной Рады поддержал правительственный законопроект № 10439 о реформе Бюро экономической безопасности (БЭБ), несмотря на позицию бизнес-ассоциаций, общественных организаций и экспертных центров.
Фото:depositphotos

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Что известно

По словам Железняка, правительственный законопроект поддержали 22 члена комитета.

По его словам, альтернативный законопроект № 10439−2, который согласовал бизнес, рекомендовали отклонить.

«Принятие законопроекта в таком виде будет фактически означать, что БЭБ остается под влиянием Татарова», — написал Железняк.

Читайте: Реформирование БЭБ: Бизнес забраковал правительственные законопроекты

Бизнес-ассоциации перед заседанием комитета заявили о поддержке законопроекта Железняка, но депутаты поддержали правительственную версию, не имеющую согласования от международных партнеров.

Министр юстиции Денис Малюска, отстаивавший правительственный законопроект, назвал нецелесообразной срочную переаттестацию сотрудников БЭБ. Мол, ее провести можно только после окончания войны.

Также министр озвучил странное предложение, чтобы вместо переаттестации сотрудников новый руководитель БЭБ должен бронировать от мобилизации «хороших» сотрудников и не бронировать недобросовестных.

Напомним

Бизнес обратился к председателю Верховной Рады и просил не голосовать за перечисленные законопроекты в такой редакции, а доработать уже зарегистрированные законопроекты № 10088 и 10088−1, которые смогут реально перезагрузить БЭБ, учитывая предложения бизнеса и международных партнеров.

Как писал «Минфин», весной 2023 года председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев отмечал необходимость проведения полной перезагрузки Государственной таможенной службы (ГТС), Государственной налоговой службы (ГНС), а также Бюро экономической безопасности (БЭБ) уже к концу года.

Под полной перезагрузкой имелась в виду модель, уже примененная в НАБУ (Национальном антикоррупционном бюро Украины) и САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуре).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
22 февраля 2024, 11:07
#
Я тут рядом живу наблюдаю за ними … Ну что сказать не чего не изменилось…
+
+30
Володимир Нєтряпко
Володимир Нєтряпко
22 февраля 2024, 11:09
#
Безперервний процес демонтажу державності в монорежимі…
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