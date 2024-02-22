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22 февраля 2024, 9:16 Читати українською

Мировой долг достиг рекордного показателя — $313 триллионов

Согласно исследованию Института международных финансов (IIF), в 2023 году мировой долг достиг нового рекордного уровня — $313 триллионов. За последний квартал в прошлом году он повысился на 15 триллионов. Об этом сообщает Reuters.

Согласно исследованию Института международных финансов (IIF), в 2023 году мировой долг достиг нового рекордного уровня — $313 триллионов.
Фото: depositphotos

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Рост долга

Около десяти лет назад этот показатель составлял около $210 триллионов.

Около 55% роста долга приходится на развитые страны, такие как США, Франция и Германия. Соотношение мирового долга к мировому ВВП снизилось до 330%.

Хотя сокращение этого показателя было «особо заметным» в развитых странах, на некоторых развивающихся рынках был зафиксирован новый максимум долговой нагрузки.

Читайте: Глобальный долг в I полугодии 2023 года достиг рекордных $307 триллионов

Наибольший рост долгов наблюдался в Индии, Аргентине, Китае, россии, Малайзии и ЮАР, что свидетельствует о потенциальных проблемах с погашением долгов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
22 февраля 2024, 11:08
#
А мы причем тут…
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
22 февраля 2024, 11:52
#
А кому заборгували — рептилоїдам з Марсу чи з Венери?
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