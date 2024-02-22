Согласно исследованию Института международных финансов (IIF), в 2023 году мировой долг достиг нового рекордного уровня — $313 триллионов. За последний квартал в прошлом году он повысился на 15 триллионов. Об этом сообщает Reuters.
Мировой долг достиг рекордного показателя — $313 триллионов
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Рост долга
Около десяти лет назад этот показатель составлял около $210 триллионов.
Около 55% роста долга приходится на развитые страны, такие как США, Франция и Германия. Соотношение мирового долга к мировому ВВП снизилось до 330%.
Хотя сокращение этого показателя было «особо заметным» в развитых странах, на некоторых развивающихся рынках был зафиксирован новый максимум долговой нагрузки.
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Наибольший рост долгов наблюдался в Индии, Аргентине, Китае, россии, Малайзии и ЮАР, что свидетельствует о потенциальных проблемах с погашением долгов.
Источник: Минфин
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