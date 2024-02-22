В Украине на законодательном уровне обяжут водителей менять шины с летних на зимние. В Верховной Раде 20 февраля зарегистрирован законопроект № 11029, предусматривающий усиление ответственности в сфере безопасности дорожного движения.
Штрафы за шины не по сезону: в Раду внесли законопроект
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Подробности
Документ, разработанный с участием Министерства внутренних дел и Национальной полиции, в частности, предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.
За использование шин, не соответствующих сезонности, предусмотрен штраф в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700 грн) .
Штраф за повторное нарушение предлагают установить на уровне от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов (3400−8500 грн) с лишением права управления транспортными средствами от 3 до 6 месяцев.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 9
2. Ви раз за разом публікуєте матеріали без жодної перевірки: посилання веде на сторінку «Такої сторінки немає».
В кожній камері буде атомний годинник? Прям і бачу вже штрафи із середньою швидкістю більше швидкості звуку.
Цікаво, цікаво. Це виходить пригальмувати перед камерою вже може бути недостатньо. Якщо через умовних 50 км буде ще одна камера, що вирахує вашу середню швидкість, яка перевищує обмеження.
Але ж в заголовку пишуть про шини. :)
Все для людей:)