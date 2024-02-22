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22 февраля 2024, 8:53 Читати українською

Штрафы за шины не по сезону: в Раду внесли законопроект

В Украине на законодательном уровне обяжут водителей менять шины с летних на зимние. В Верховной Раде 20 февраля зарегистрирован законопроект № 11029, предусматривающий усиление ответственности в сфере безопасности дорожного движения.

В Украине на законодательном уровне обяжут водителей менять шины с летних на зимние.
Фото:depositphotos
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Подробности

Документ, разработанный с участием Министерства внутренних дел и Национальной полиции, в частности, предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

За использование шин, не соответствующих сезонности, предусмотрен штраф в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700 грн) .

Штраф за повторное нарушение предлагают установить на уровне от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов (3400−8500 грн) с лишением права управления транспортными средствами от 3 до 6 месяцев.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

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0
Три літри
Три літри
22 февраля 2024, 9:28
#
1. Нащо ви посилаєтесь на Лігу коли закони приймає Верховна рада яка публікує законопроекти на своїй сторінці?
2. Ви раз за разом публікуєте матеріали без жодної перевірки: посилання веде на сторінку «Такої сторінки немає».
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0
innapcholko
innapcholko
22 февраля 2024, 9:50
#
Про «нерпавильные шины» в 11029 — это правда!
+
0
innapcholko
innapcholko
22 февраля 2024, 9:48
#
Отличный коррупционный законопроект!
+
0
JWT
JWT
22 февраля 2024, 10:18
#
«Середня швидкість руху транспортного засобу для визначення наявності правопорушення, передбаченого цією статтею, визначається шляхом ділення подоланої транспортним засобом відстані на час, витрачений таким транспортним засобом на проїзд визначеної ділянки дороги.»

В кожній камері буде атомний годинник? Прям і бачу вже штрафи із середньою швидкістю більше швидкості звуку.
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0
BobKickass
BobKickass
22 февраля 2024, 11:12
#
2. У статті 122: частину першу після слів «двадцять кілометрів на годину» доповнити словами «проїзд визначеної ділянки дороги із перевищенням середньої швидкості руху транспортного засобу встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів»;

Цікаво, цікаво. Це виходить пригальмувати перед камерою вже може бути недостатньо. Якщо через умовних 50 км буде ще одна камера, що вирахує вашу середню швидкість, яка перевищує обмеження.

Але ж в заголовку пишуть про шини. :)
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0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
22 февраля 2024, 11:10
#
Если *** не меняет шины по сезону… Ну что на все гроши… Штраф, … 100%… Я как водитель со 20 летним стажем… Согласен…
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0
innapcholko
innapcholko
22 февраля 2024, 11:44
#
Ага…
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0
veritas69
veritas69
22 февраля 2024, 11:16
#
С такой зимой и на летней резине нормально
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
22 февраля 2024, 11:50
#
Всі рехформи зводяться до нових податків та нових штрафів.
Все для людей:)
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