Штрафы за шины не по сезону: в Раду внесли законопроект

В Украине на законодательном уровне обяжут водителей менять шины с летних на зимние. В Верховной Раде 20 февраля зарегистрирован законопроект № 11029, предусматривающий усиление ответственности в сфере безопасности дорожного движения.

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Документ, разработанный с участием Министерства внутренних дел и Национальной полиции, в частности, предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

За использование шин, не соответствующих сезонности, предусмотрен штраф в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700 грн) .

Штраф за повторное нарушение предлагают установить на уровне от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов (3400−8500 грн) с лишением права управления транспортными средствами от 3 до 6 месяцев.