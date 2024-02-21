Словакия продлила временную защиту для украинских беженцев на год — до 4 марта 2025 года. Соответствующее постановление словацкое правительство приняло 21 февраля, согласно решению
Словакия продлила временную защиту для украинцев
Словакия продлила временную защиту для украинских беженцев на год — до 4 марта 2025 года. Соответствующее постановление словацкое правительство приняло 21 февраля, согласно решению
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Обновление документа
Украинцы могут обновить документ через электронные службы Министерства внутренних дел Словацкой Республики по этой ссылке.
Статус временного убежища позволяет людям, бегущим от войны:
- работать на территории Словакии,
- получать среднее и высшее образование,
- посещать школы,
- иметь доступ к медицинской помощи и жилью,
- право на материальную помощь по необходимости.
Напомним
На такой же срок — до 4 марта 2025 года — защиту продлили, в частности, Чехия, Швейцария, Болгария и Дания.
«Минфин» писал, что 9 февраля Сейм Польши принял поправку к закону, которая продолжает помощь убегающим от войны украинским беженцам до 30 июня 2024 года, а также продлевает до конца года налоговые льготы для тех, кто оказывает гуманитарную помощь.
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