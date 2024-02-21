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21 февраля 2024, 18:03 Читати українською

Словакия продлила временную защиту для украинцев

Словакия продлила временную защиту для украинских беженцев на год — до 4 марта 2025 года. Соответствующее постановление словацкое правительство приняло 21 февраля, согласно решению Совета Е С, которым временное убежище для украинцев было продлено до марта 2025 года. Об этом сообщают «Новости из Словакии» (SME).

Словакия продлила временную защиту для украинцев в год — до 4 марта 2025 года.
Фото: freepik.com

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Обновление документа

Украинцы могут обновить документ через электронные службы Министерства внутренних дел Словацкой Республики по этой ссылке.

Статус временного убежища позволяет людям, бегущим от войны:

  • работать на территории Словакии,
  • получать среднее и высшее образование,
  • посещать школы,
  • иметь доступ к медицинской помощи и жилью,
  • право на материальную помощь по необходимости.

Напомним

На такой же срок — до 4 марта 2025 года — защиту продлили, в частности, Чехия, Швейцария, Болгария и Дания.

«Минфин» писал, что 9 февраля Сейм Польши принял поправку к закону, которая продолжает помощь убегающим от войны украинским беженцам до 30 июня 2024 года, а также продлевает до конца года налоговые льготы для тех, кто оказывает гуманитарную помощь.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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