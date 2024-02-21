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21 февраля 2024, 17:47 Читати українською

Испания догоняет Польшу по объему украинского экспорта

По объемам украинского экспорта Испания почти сравнялась с Польшей, которая в январе этого года осталась крупнейшим экспортным партнером Украины, несмотря на блокаду границы. Об этом сообщил глава финансового комитета Совета Даниил Гетманцев.

По объемам украинского экспорта Испания почти сравнялась с Польшей, которая в январе этого года осталась крупнейшим экспортным партнером Украины, несмотря на блокаду границы.

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«Хочу обратить внимание на растущий вес Испании в экспорте, который в январе этого года почти догнал Польшу как направление № 1. Вес этой страны начал увеличиваться после введения эмбарго на агропродукцию со стороны соседних стран ЕС», — написал нардеп.

По итогам 2023 года, отметил он, Испания вместе с ФРГ заняла пятое место по объемам украинского экспорта, а положительный баланс торговли с ней достиг 1,12 млрд долларов, что было вторым лучшим результатом после Румынии.

«Баланс внешней торговли товарами Польши с нами был и остается глубоко положительным для поляков (+0,24 млрд долларов в январе 2024), поэтому зеркальные ограничительные действия наших фермеров и производителей будут иметь очень негативный эффект для польских производителей», — добавил политик.

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Источник: Минфин
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