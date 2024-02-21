Китай начал больше покупать российскую нефть Sokol после того, как от нее отказалась Индия — Bloomberg

Нефтеперерабатывающие компании в Китае покупают большие объемы российской нефти марки Sokol, от которой их коллеги в Индии отказались из-за беспокойства санкциями. Об этом сообщает Bloomberg.

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Согласно данным, собранным разведывательной компанией Kpler, в этом месяце преимущественно частные переработчики получали в среднем 168 000 баррелей в день российской нефти Sokol, что втрое превышает темпы января и значительно превышает 53 000 баррелей в 2023 году.

В то же время объемы поступлений российской нефти в Индию составляли около 119 000 баррелей в день этого месяца после прекращения в январе и декабре, что меньше по сравнению со 140 000 баррелями в прошлом году.

После полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году Китай и Индия оказались крупнейшими потребителями российской нефти, включая ESPO и Sokol.

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Война повлекла за собой ряд санкций под руководством США против россии, а также механизм ограничения цен на поставки нефти. Сначала это привело к тому, что западные покупатели избегали грузов, но с конца прошлого года индийские нефтеперерабатывающие компании столкнулись с трудностями, включая проблемы с платежами и разногласиями по скидкам.

Согласно данным участвующих в рынке трейдеров, китайские нефтепереработчики купили грузы Sokol с поставкой в феврале со скидкой примерно 50 центов за баррель по стандарту ICE Brent.

Подтверждением перебоев по поставкам российской нефти в Индию является то, что почти 15 млн баррелей Sokol, предназначенных для доставки в страну, находятся на танкерах, которые простаивают у берегов Малайзии и Южной Кореи.