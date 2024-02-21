Аргентина сократила расходы на 50% и впервые за 12 лет имеет бездефицитный бюджет

В Аргентине принят сбалансированный по расходам и доходам бюджет, ставший на 50% меньше. Это первое такое решение более чем за 10 лет в истории страны. Это было достигнуто путем шокового сокращения бюджетных ассигнований наполовину, инициированного новым президентом Хавьером Милеем. Об этом пишет Вarrons.

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Это первый (месячный) финансовый профицит с августа 2012 и первый профицит за январь с 2011 года, сообщило аргентинское министерство экономики.

Вместе с тем, Милей ведет переговоры с Международным валютным фондом по кредиту в размере $44 миллиарда и обещает достичь баланса государственных финансов в этом году. В частности, аргентинские власти в январе достигли сокращения расходов на ключевые расходы — субсидии на топливо, транспорт, государственные контракты.

Как комментировали ранее в новом правительстве страны, финансирование крупных государственных проектов является несовершенным решением, потому что эти деньги, как правило, не расширяют занятость, а способствуют обогащению отдельных бизнесменов.

Решение снизить расходы имеет и обратный эффект — уровень бедности в Аргентине достиг 57,4% в январе, что является самым высоким показателем за 20 лет.

Согласно отчету, девальвация песо, совершенная новым президентом страны вскоре после его инаугурации в начале декабря, и вызванное повышение цен привели к росту уровня бедности.

Инфляция в Аргентине составляет более 250%, хотя еще год назад она была не больше 100%.

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