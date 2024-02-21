Аргентина сократила расходы на 50% и впервые за 12 лет имеет бездефицитный бюджет

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 февраля 2024, 15:53 Читати українською

Аргентина сократила расходы на 50% и впервые за 12 лет имеет бездефицитный бюджет

В Аргентине принят сбалансированный по расходам и доходам бюджет, ставший на 50% меньше. Это первое такое решение более чем за 10 лет в истории страны. Это было достигнуто путем шокового сокращения бюджетных ассигнований наполовину, инициированного новым президентом Хавьером Милеем. Об этом пишет Вarrons.

В Аргентине принят сбалансированный по расходам и доходам бюджет, ставший на 50% меньше.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Это первый (месячный) финансовый профицит с августа 2012 и первый профицит за январь с 2011 года, сообщило аргентинское министерство экономики.

Вместе с тем, Милей ведет переговоры с Международным валютным фондом по кредиту в размере $44 миллиарда и обещает достичь баланса государственных финансов в этом году. В частности, аргентинские власти в январе достигли сокращения расходов на ключевые расходы — субсидии на топливо, транспорт, государственные контракты.

Как комментировали ранее в новом правительстве страны, финансирование крупных государственных проектов является несовершенным решением, потому что эти деньги, как правило, не расширяют занятость, а способствуют обогащению отдельных бизнесменов.

Решение снизить расходы имеет и обратный эффект — уровень бедности в Аргентине достиг 57,4% в январе, что является самым высоким показателем за 20 лет.

Согласно отчету, девальвация песо, совершенная новым президентом страны вскоре после его инаугурации в начале декабря, и вызванное повышение цен привели к росту уровня бедности.

Инфляция в Аргентине составляет более 250%, хотя еще год назад она была не больше 100%.

Читайте также: Аргентина продала векселя на $3,2 млрд, чтобы расплатиться с долгами

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают agsmith15, AllexL и 28 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами