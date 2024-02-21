Турецкий банк Garanti BBVA из Mastercard выпустили свою кредитную карту со встроенным сканером отпечатков. Об этом пишет пресс-служба банка.
Mastercard выпустила кредитную карту со встроенным сканером отпечатков
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Для осуществления платежа с помощью биометрической карты требуется приложение пальца к сенсору и возможность добавить ввод пароля.
Как отмечается в релизе банка, кредитная карта со встроенным сканером отпечатков создает альтернативу для защиты PIN-кодом или установки лимитов на операции. Вместо этого клиенты могут быстро и легко производить безопасные платежи, сканируя отпечатки пальцев.
Читайте также: Mastercard готовится навсегда заменить пароли на биометрию
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1
Теперь не нужен телефон владельца, а только карта и палец? (или рука, если нет точных данных, какой там палец подвязан)