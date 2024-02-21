Mastercard выпустила кредитную карту со встроенным сканером отпечатков

Турецкий банк Garanti BBVA из Mastercard выпустили свою кредитную карту со встроенным сканером отпечатков. Об этом пишет пресс-служба банка.

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Для осуществления платежа с помощью биометрической карты требуется приложение пальца к сенсору и возможность добавить ввод пароля.

Как отмечается в релизе банка, кредитная карта со встроенным сканером отпечатков создает альтернативу для защиты PIN-кодом или установки лимитов на операции. Вместо этого клиенты могут быстро и легко производить безопасные платежи, сканируя отпечатки пальцев.

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