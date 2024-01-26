Mastercard готовится навсегда заменить пароли на биометрию

Mastercard запустила новую услугу биометрической проверки подлинности, которая повышает безопасность и удобство для потребителей. В будущем планируется полностью отказаться от паролей и кодов подтверждения и перейти только на биометрические средства аутентификации. Об этом сообщается в релизе компании.

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Как работает новая услуга

Она использует биометрические данные, такие как отпечатки пальцев, сканирование радужки глаза и распознавание лица, для подтверждения личности и защиты персональных данных.

С помощью новейших стандартов сервис создает зашифрованную пару ключей, хранящуюся на персональных устройствах, гарантируя, что только уникальные биометрические пользовательские данные могут разблокировать этот ключ.

Клиенты могут без проблем входить в приложения или совершать онлайн-покупки.

Биометрия заменит пароли и коды

Услуга биометрической проверки подлинности Mastercard в будущем заменит традиционные методы проверки подлинности, устраняя потребность в паролях, вопросах для проверки личности или одноразовых кодах. Благодаря использованию биометрии и новых стандартов, эта услуга является более безопасной и удобной альтернативой.

Помимо повышения безопасности, сервис биометрической проверки подлинности Mastercard можно использовать с токенизацией для защиты платежных учетных данных. Токенизация гарантирует, что платежная информация не может быть скопирована или использована повторно, добавляя еще один уровень безопасности к онлайн-покупкам. Процесс повышает безопасность и снижает операционные расходы продавцов и финансовых учреждений.

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