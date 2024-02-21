Минфин - Курсы валют Украины

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21 февраля 2024, 15:12 Читати українською

Украина потеряла 3,5 миллиона рабочих мест из-за войны — Шмыгаль

Из-за российской агрессии Украина потеряла 30% экономики и 3,5 млн рабочих мест. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью японскому телеканалу NHK.

Из-за российской агрессии Украина потеряла 30% экономики и 3,5 млн рабочих мест.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Из-за российской агрессии на мою страну потеряно 30% нашей экономики, почти 20% нашей территории. Мы потеряли 3,5 млн рабочих мест», — сказал премьер.

Напомним

«Минфин» писал, что в 2023 году государство выплатило 181 млн грн компенсации работодателям, трудоустроившим более 14 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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+15
kadaad1988
kadaad1988
21 февраля 2024, 15:25
#
Не могу понять зеленую власть. Одни ноют, что нехватает робочих рук, другой ноет, что потеряли рабочие места.
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0
Smerch747
Smerch747
21 февраля 2024, 15:33
#
Потеряли и ноют о нехватке. Что тут не понятного?
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+12
Макс Пилипенко
Макс Пилипенко
21 февраля 2024, 15:45
#
То что при такой потери ситуациию зекоманда не исправляет, а усугубляет тотальной мобилизацией.
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0
stas12345
stas12345
21 февраля 2024, 15:42
#
Может он хвастается, а не ноет)
+
0
brigadirius
brigadirius
21 февраля 2024, 15:47
#
90 відсотків знайомих мені підприємств провели релокацію за кордон. В основному в Польщу. І не через війну, а через Щипача з його блокуваннями податкових накладних.
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