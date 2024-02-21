Украина потеряла 3,5 миллиона рабочих мест из-за войны — Шмыгаль

Из-за российской агрессии Украина потеряла 30% экономики и 3,5 млн рабочих мест. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью японскому телеканалу NHK.

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«Из-за российской агрессии на мою страну потеряно 30% нашей экономики, почти 20% нашей территории. Мы потеряли 3,5 млн рабочих мест», — сказал премьер.

Напомним

«Минфин» писал, что в 2023 году государство выплатило 181 млн грн компенсации работодателям, трудоустроившим более 14 тысяч внутренне перемещенных лиц.