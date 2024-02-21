Акции крупнейшего банка в Европе HSBC упали на 8% после отчета

Крупнейший банк в Европе HSBC отчитался о росте прибыли на 78% до $30,3 млрд, но ожидания аналитиков были выше — $34 млрд. На этом фоне акции банка упали на 8% и продолжают снижаться.

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В то же время руководство банка объявило о дополнительном выкупе акций на сумму до $2 миллиардов, который будет завершен до следующего квартального отчета банка.

Падение актива демонстрирует самую большую дневную просадку с 2020 года. В целом акции HSBC с начала года упали на 5,88%.

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