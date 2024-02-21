Джефф Безос продал акции Amazon в общей сложности на $8,5 миллиардов

Джефф Безос завершил продажу 50 млн акций Amazon на $8,5 млрд. До этого он не продавал бумаги с 2021 года. Об этом пишет Bloomberg.

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Миллиардер недавно объявил, что переезжает в Майами из Сиэтла. В 2022 году штат Вашингтон ввел налог на прирост капитала в размере 7% — чего нет во Флориде — а это значит, что переезд Безоса, вероятно, сэкономит сотни миллионов долларов на налогах.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Безоса составляет $191,3 млрд. Он является третьим самым богатым человеком в мире.

Акции Amazon увеличились на 76%за последний год.

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