Приватбанк запустил услугу автоматического напоминания о предоставлении налогового отчета

Бизнес клиенты Приватбанка теперь могут пользоваться новой функцией «Календарь отчетов», чтобы не пропустить сроки представления налоговой отчетности. Об этом сообщает пресс-служба банка.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Такая услуга работает в разделе «Электронная отчетность» в вебверсии «Приват24 для бизнеса» и поможет клиентам автоматически заполнить календарь налоговых отчетов с учетом истории отчетов и данных налоговой службы.

Новая функция позволяет клиентам:

отправить запрос в налоговую, чтобы загрузить данные для календаря;

убрать отчеты, о которых не нужно напоминать;

добавить любой отчет, а термин в «Календаре отчетов» проставится автоматически.

Также в сервисе «Электронная отчетность» можно сразу уплатить налоги на основе принятого отчета «Налоговая декларация плательщика единого налога третьей группы» и вести «Книгу учета поступлений и расходов», «Финансовую отчетность» и т. д.

Читайте также: Приватбанк вдвое снизил стоимость перевода средств на зарубежные карты