Бизнес клиенты Приватбанка теперь могут пользоваться новой функцией «Календарь отчетов», чтобы не пропустить сроки представления налоговой отчетности. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Приватбанк запустил услугу автоматического напоминания о предоставлении налогового отчета
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Такая услуга работает в разделе «Электронная отчетность» в вебверсии «Приват24 для бизнеса» и поможет клиентам автоматически заполнить календарь налоговых отчетов с учетом истории отчетов и данных налоговой службы.
Новая функция позволяет клиентам:
- отправить запрос в налоговую, чтобы загрузить данные для календаря;
- убрать отчеты, о которых не нужно напоминать;
- добавить любой отчет, а термин в «Календаре отчетов» проставится автоматически.
Также в сервисе «Электронная отчетность» можно сразу уплатить налоги на основе принятого отчета «Налоговая декларация плательщика единого налога третьей группы» и вести «Книгу учета поступлений и расходов», «Финансовую отчетность»
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Источник: Минфин
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