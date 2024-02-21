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21 февраля 2024, 13:36 Читати українською

Приватбанк запустил услугу автоматического напоминания о предоставлении налогового отчета

Бизнес клиенты Приватбанка теперь могут пользоваться новой функцией «Календарь отчетов», чтобы не пропустить сроки представления налоговой отчетности. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Бизнес клиенты Приватбанка теперь могут пользоваться новой функцией «Календарь отчетов», чтобы не пропустить сроки представления налоговой отчетности.

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Такая услуга работает в разделе «Электронная отчетность» в вебверсии «Приват24 для бизнеса» и поможет клиентам автоматически заполнить календарь налоговых отчетов с учетом истории отчетов и данных налоговой службы.

Новая функция позволяет клиентам:

  • отправить запрос в налоговую, чтобы загрузить данные для календаря;
  • убрать отчеты, о которых не нужно напоминать;
  • добавить любой отчет, а термин в «Календаре отчетов» проставится автоматически.

Также в сервисе «Электронная отчетность» можно сразу уплатить налоги на основе принятого отчета «Налоговая декларация плательщика единого налога третьей группы» и вести «Книгу учета поступлений и расходов», «Финансовую отчетность» и т. д.

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Источник: Минфин
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