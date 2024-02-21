В прошлом году банки нарастили сети банкоматов и POS-терминалов

В течение прошлого года банки увеличили количество банкоматов и POS-терминалов. Об этом свидетельствуют данные НБУ , передает Интерфакс-Украина.

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Банкоматы

По данным НБУ, за год сектор нарастил количество банкоматов на 0,86 тыс. единиц — до 29,14 тыс. Этот результат обеспечили государственные банки: их банкоматная сеть увеличилась на 1,02 тыс. устройств, до 24,01 тыс., в том числе Привата — на 0,47 тыс., до 17,32 тыс.

Таким образом, доля госбанков на рынке за прошлый год выросла с 81,3% до 82,4%, хотя Привату сократилась с 59,6% до 59,4%.

Частные украинские банки в 2023 году увеличили банкоматную сеть на 0,45 тыс. — до 2,13 тыс., тогда как банки с иностранным капиталом сократили ее на 0,60 тыс. — до 3,00 тыс.

POS-терминалы

Сеть POS-терминалов растет уже полтора года. В IV квартале лидерами прироста были Приватбанк и частные банки (+16,8 тыс. и +5,4 тыс. соответственно). Второй квартал подряд наращивают свою сеть иностранные банки. «Укрпочта» и «НоваПэй» также расширяли сеть POS-терминалов.

Сеть POS-терминалов за год выросла на 101 тыс. ед. — до 469,4 тыс. Наибольший прирост был зафиксирован в Приватбанке — на 67,6 тыс. ед., до 290,2 тыс., у других госбанков — на 16,1 тыс. ед., до 91,3 тыс. ед. и в частных — на 14,0 тыс. ед., до 33,3 тыс. ед. Банки с иностранным капиталом, напротив, сократили количество платежных терминалов на 1,1 тыс. ед. — до 43,5 тыс.

В частности, в четвертом квартале банки добавили 32,8 тыс. POS-терминалов, в том числе Приват — 16,8 тыс., другие госбанки — 4,9 тыс., частные украинские банки — 5,4 тыс. и банки с иностранным капиталом — 3 ,3 тыс.

Таким образом, Приватбанк смог по итогам года нарастить свою долю на рынке POS-терминалов с 60,4 до 61,8%, тогда как другие госбанки суммарно сократили ее с 20.4 до 19,4%.

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