Количество активных платежных карт в прошлом году выросло на 12,6%

Количество активных платежных карт в Украине в 2023 году выросло на 12,6% — с 46,30 млн шт до 52,12 млн карт, в частности, в четвертом квартале оно увеличилось на 2,16 млн шт, или 4,3%. в статистике НБУ , сообщает Интерфакс-Украина.

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Больше всего возросло количество карт, эмитентом которых выступают частные украинские банки — на 29,2%, до 11,30 млн, тогда как количество карт банков с иностранным капиталом сократилось на 15,7%, до 3,97 млн.

Этот результат частично объясняется национализацией Сенс Банка, в результате чего количество карточек государственных банков (без Приватбанка) за 2023 год увеличилось на 24,4%, до 8,65 млн, тогда как у лидера рынка, Приватбанка, — только на 8,9%, до 28,20 млн.

В результате за прошлый год доля «Привата» на рынке незначительно снизилась — с 55,9% до 54,1%, однако в целом госбанки практически удержали свою позицию: 70,7% всех активных платежных карт на конец 2023 года были выпущены ими, тогда как годом ранее — 70,9%.

В четвертом квартале наибольший прирост карт был зафиксирован у частных и государственных банков: соответственно 0,82 млн шт и 0,64 млн шт. Приватбанк смог нарастить их на 0,60 млн шт, тогда как банки с иностранным капиталом — на 0,10 млн. шт.

Статистика Нацбанка на конец 2023 года также зафиксировала 8,2 тыс. платежных карт, эмитированных «НоваПей».

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