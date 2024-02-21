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21 февраля 2024, 9:10 Читати українською

В Украине создадут реестр владельцев банковских счетов и сейфов

Матрица реформ предполагает создание Реестра владельцев и бенефициарных владельцев банковских и платежных счетов, а также банковских ячеек (сейфов). Об этом свидетельствует документ, опубликованный Министерством финансов, передает Интерфакс-Украина.

Матрица реформ предполагает создание Реестра владельцев и бенефициарных владельцев банковских и платежных счетов, а также банковских ячеек (сейфов).
Фото:depositphotos

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Что известно

Согласно Матрице реформ в части финансовых услуг, также планируется обновить законодательство для продажи государственных банков и сокращение «плохих» кредитов за счет разрешения рыночной оценки NPL и последующей торговли ими.

Среди других задач — подключение Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA), оценка качества активов банковского сектора, принятие закона об усилении полномочий Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и приведение законодательства и нормативных актов в соответствие со стандартами Группы по разработке финансовых мероприятий борьбе с отмыванием денег (FATF) и нормами Европейского Союза.

Что такое «Матрица реформ»

Министр финансов Сергей Марченко на заседании Комитета межведомственной Координационной платформы доноров Украины 14 февраля презентовал «Матрицу реформ», которая предусматривает систематизацию всех реформ и обязательств, анализ необходимых изменений и планирование их внедрения, осуществление постоянного мониторинга, контроля за состоянием выполнения, выявления рисков невыполнения. на всех этапах своевременного реагирования, а также подотчетность обществу и международным партнерам.

Источник: Минфин
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Комментарии - 10

+
+30
Riojas
Riojas
21 февраля 2024, 9:22
#
Ой для чего же такой реестр, ума не приложу…
+
+37
TAN72
TAN72
21 февраля 2024, 9:30
#
Понятие банковская тайна уже нет?
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
21 февраля 2024, 10:10
#
Суспільство має бути прозорим
+
+15
Три літри
Три літри
21 февраля 2024, 11:02
#
Держава має бути прозорою, а суспільство має поважати особисті права, в тому числі і особиту таємницю.
+
+86
penetrator1963
penetrator1963
21 февраля 2024, 9:38
#
Очень скоро в какой-то такой стране появится очень много пустых банковских ячеек
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
21 февраля 2024, 9:40
#
Вместо того, что бы принять нормальное налоговое законодательство, а не «жить» по азаровской «матрице», очередной «наворот» под соусом «рехформ»
Самое интересное — …отмывание денег… так давайте обратимся к законодательствам ЕС, что та написано по этому поводу.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
21 февраля 2024, 10:11
#
Так на законодавство ЕС і орієнтуються
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
21 февраля 2024, 10:22
#
Уважаемы, вы вчера балаболили, о том что я кого призывал покупать доллары по 42, сегодня пишите о том чего не знаете!!!
Так кто вы?
+
0
Три літри
Три літри
21 февраля 2024, 11:03
#
В законодавстві ЄС немає ніяких реєстрів банківських рахунків і тим більш сейфів
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
21 февраля 2024, 11:46
#
Матриця реформ = ілюзія реформ.
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