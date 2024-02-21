В Украине создадут реестр владельцев банковских счетов и сейфов

Матрица реформ предполагает создание Реестра владельцев и бенефициарных владельцев банковских и платежных счетов, а также банковских ячеек (сейфов). Об этом свидетельствует документ, опубликованный Министерством финансов, передает Интерфакс-Украина.

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Что известно

Согласно Матрице реформ в части финансовых услуг, также планируется обновить законодательство для продажи государственных банков и сокращение «плохих» кредитов за счет разрешения рыночной оценки NPL и последующей торговли ими.

Среди других задач — подключение Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA), оценка качества активов банковского сектора, принятие закона об усилении полномочий Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и приведение законодательства и нормативных актов в соответствие со стандартами Группы по разработке финансовых мероприятий борьбе с отмыванием денег (FATF) и нормами Европейского Союза.

Что такое «Матрица реформ»

Министр финансов Сергей Марченко на заседании Комитета межведомственной Координационной платформы доноров Украины 14 февраля презентовал «Матрицу реформ», которая предусматривает систематизацию всех реформ и обязательств, анализ необходимых изменений и планирование их внедрения, осуществление постоянного мониторинга, контроля за состоянием выполнения, выявления рисков невыполнения. на всех этапах своевременного реагирования, а также подотчетность обществу и международным партнерам.