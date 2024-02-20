Курс валют на вечер 20 февраля: гривна обвалилась на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 32 копейки в покупке и на 32 копейки в продаже. Евро вырос на 55 копеек в покупке и на 56 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 20 февраля Закрытие 20 февраля Изменения доллар 38,27/38,29 38,58/38,61 31/32 евро 41,23/41,24 41,78/41,80 55/56

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,15−38,65 грн. Евро покупают за 41,10 грн., а продают за 41,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,60−38,72, евро — 41,75−41,95 грн.

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