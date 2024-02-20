К закрытию межбанка курс доллара вырос на 32 копейки в покупке и на 32 копейки в продаже. Евро вырос на 55 копеек в покупке и на 56 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 20 февраля: гривна обвалилась на межбанке
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Открытие 20 февраля
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Закрытие 20 февраля
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Изменения
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38,27/38,29
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38,58/38,61
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31/32
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41,23/41,24
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41,78/41,80
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55/56
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,15−38,65 грн. Евро покупают за 41,10 грн., а продают за 41,80 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,60−38,72, евро — 41,75−41,95 грн.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 5
Гарний жарт :) Пишний схвалює :)