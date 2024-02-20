Walmart рекордно увеличила дивиденды и показала сильный финансовый отчет

Американский ритейл-гигант Walmart отчитались о выручке в $173,39 млрд, что превысило ожидания, а также 51-й год подряд повысила дивиденды, на этот раз на 9%, что является самым большим ростом за последние 10 лет. Об этом пишет Reuters.

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Прибыль на акцию составила $1,80 (ожидалось $1,65)

Выручка: $173,39 млрд (оч. $170,66 млрд)

Кроме этого, Walmart спрогнозировала годовые продажи в 2025 году выше оценок Уолл-стрит и объявили, что приобретут производителя смарт-телевизоров Vizio за $2,3 миллиарда.

Сравнительные продажи Walmart без учета топлива в четвертом квартале, завершившемся 31 января, увеличились на 3,9% по сравнению с приведенным в данных LSEG прогнозом роста на 2,91%.

Walmart ожидает, что консолидированная чистая продажа в 2025 финансовом году увеличится в диапазоне 3%-4%.

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