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30 января 2024, 12:03 Читати українською

Neuralink впервые вживила в мозг человека имплант

Neuralink провела первую в истории операцию по вживлению в мозг человека импланта. С его помощью можно управлять устройствами с помощью мыслей. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск в X.

Neuralink провела первую в истории операцию по вживлению в мозг человека импланта.

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«Вчера первый человек получил имплантат от Neuralink, восстановление пациента идет хорошо», — написал он.

Первый продукт Neuralink, получивший название Telepathy (Телепатия), позволяет с помощью мыслей управлять телефоном или компьютером, а через них практически любым устройством.

Первыми владельцами Telepathy станут те, кто не может двигать конечностями.

Технология Neuralink позволяет имплантировать ультратонкие нити в мозг. Они присоединяются к специальному чипу, электроды которого могут считывать информацию с нейронов в мозге.

Имплантаты для считывания мозговых сигналов — это технология, существующая десятилетиями. Но инновация Neuralink состоит в том, что имплантаты сделали беспроводными и увеличили количество имплантированных электродов.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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greenozon
greenozon
30 января 2024, 12:07
#
Нова ера в людства загалом
цікаво, чи є в Маска конкуренти по «роботизації» людства?
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