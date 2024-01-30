Neuralink впервые вживила в мозг человека имплант

Neuralink провела первую в истории операцию по вживлению в мозг человека импланта. С его помощью можно управлять устройствами с помощью мыслей. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск в X.

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«Вчера первый человек получил имплантат от Neuralink, восстановление пациента идет хорошо», — написал он.

Первый продукт Neuralink, получивший название Telepathy (Телепатия), позволяет с помощью мыслей управлять телефоном или компьютером, а через них практически любым устройством.

Первыми владельцами Telepathy станут те, кто не может двигать конечностями.

Технология Neuralink позволяет имплантировать ультратонкие нити в мозг. Они присоединяются к специальному чипу, электроды которого могут считывать информацию с нейронов в мозге.

Имплантаты для считывания мозговых сигналов — это технология, существующая десятилетиями. Но инновация Neuralink состоит в том, что имплантаты сделали беспроводными и увеличили количество имплантированных электродов.

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