Цены в Украине: в Минэкономики дали прогноз на ближайшие месяцы

Потребительские цены в Украине за 2023 год выросли на 5,1%. В ближайшие месяцы 2024 года, в случае отсутствия форс-мажора, динамика цен будет оставаться в сложившемся русле невысокой «вялой» инфляции. Об этом говорится в обзоре инфляции за 2023 год Минэкономики.

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«Текущий инфляционный тренд и его формирующие факторы свидетельствуют об отсутствии мощных предпосылок для сокращения предложения или существенного роста спроса, поэтому достигнутый уровень общего ценового равновесия будет сохраняться и в начале 2024 года с учетом сезонных колебаний на продовольственном рынке», — говорится в обзоре.

Причины понижения инфляции

По оценкам Минэкономики, тренд по замедлению инфляции стал результатом сочетания нескольких мощных факторов.

Ключевым среди них был фактор высокой адаптивности бизнеса и, соответственно, превышение предложения товаров прежде агропромышленного комплекса, над спросом на внутреннем рынке, что и дальше оставался ограниченным войной.

В частности, несмотря на значительные убытки, которые несет сектор агропромышленного комплекса Украины от войны (по оценкам Всемирного банка прямой убыток в сельском хозяйстве составил $10 млрд), его производственный потенциал по-прежнему превышает потребности внутреннего рынка.

По данным Минэкономики, в условиях сложной морской логистики и введенных ограничений на экспорт украинской продукции рядом европейских стран, это привело к затовариванию внутреннего рынка и падению цен на продукты питания во втором полугодии на 2,8%.

Прогноз

В министерстве ожидают, что рост экспорта в 2024 году приведет к уменьшению давления избытка некоторой продукции на отечественном рынке, а дальнейшее увеличение потребления населения позволит производителям частично компенсировать из-за цен убытки и высокие затраты, вызванные войной.

Напомним

«Минфин» писал, что Национальный банк Украины улучшил свои ожидания по индексу потребительских цен в 2024 году с 9,8% до 8,6%.