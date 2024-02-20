Цены в Украине: в Минэкономики дали прогноз на ближайшие месяцы

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 февраля 2024, 17:03 Читати українською

Цены в Украине: в Минэкономики дали прогноз на ближайшие месяцы

Потребительские цены в Украине за 2023 год выросли на 5,1%. В ближайшие месяцы 2024 года, в случае отсутствия форс-мажора, динамика цен будет оставаться в сложившемся русле невысокой «вялой» инфляции. Об этом говорится в обзоре инфляции за 2023 год Минэкономики.

Потребительские цены в Украине за 2023 год выросли на 5,1%.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Текущий инфляционный тренд и его формирующие факторы свидетельствуют об отсутствии мощных предпосылок для сокращения предложения или существенного роста спроса, поэтому достигнутый уровень общего ценового равновесия будет сохраняться и в начале 2024 года с учетом сезонных колебаний на продовольственном рынке», — говорится в обзоре.

Причины понижения инфляции

По оценкам Минэкономики, тренд по замедлению инфляции стал результатом сочетания нескольких мощных факторов.

Ключевым среди них был фактор высокой адаптивности бизнеса и, соответственно, превышение предложения товаров прежде агропромышленного комплекса, над спросом на внутреннем рынке, что и дальше оставался ограниченным войной.

В частности, несмотря на значительные убытки, которые несет сектор агропромышленного комплекса Украины от войны (по оценкам Всемирного банка прямой убыток в сельском хозяйстве составил $10 млрд), его производственный потенциал по-прежнему превышает потребности внутреннего рынка.

По данным Минэкономики, в условиях сложной морской логистики и введенных ограничений на экспорт украинской продукции рядом европейских стран, это привело к затовариванию внутреннего рынка и падению цен на продукты питания во втором полугодии на 2,8%.

Прогноз

В министерстве ожидают, что рост экспорта в 2024 году приведет к уменьшению давления избытка некоторой продукции на отечественном рынке, а дальнейшее увеличение потребления населения позволит производителям частично компенсировать из-за цен убытки и высокие затраты, вызванные войной.

Напомним

«Минфин» писал, что Национальный банк Украины улучшил свои ожидания по индексу потребительских цен в 2024 году с 9,8% до 8,6%.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами