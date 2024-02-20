Сегодня утром, 20 февраля, польские фермеры ужесточили протесты вблизи пункта пропуска «Медика-Шегини». Протестующие перекрыли железную дорогу, а также рассыпали зерно из грузового вагона на путях. Об этом сообщает «Суспильне».
Польские фермеры перекрыли железную дорогу вблизи пункта «Медика-Шегини» и высыпали зерно из вагона (фото)
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Причина протестов
«Это реакция на наплыв зерна из Украины. Это очень плохо. Люди в отчаянии и не могут удержаться. Никто этого не контролирует: ни польские власти, ни украинские», — заявил соорганизатор протеста польских фермеров Роман Кондрув.
По его словам, протестующие высыпают зерно из-за эмоций.
Фото: Ирина Мочульская/Суспильне Львов
«Не влияем на людей, они не могут выдержать и высыпают. Мы банкроты, потому что все свозят с Украины неконтролируемо», — добавил Кондрув.
На место происшествия приехала полиция. Следовательно, менее чем через полчаса польские фермеры разблокировали железную дорогу.
Фото: Ирина Мочульская/Суспильне Львов
Ранее бастующие анонсировали, что акция протеста продлится по меньшей мере до 10 марта.
«20 февраля в рамках 30-дневной всеобщей забастовки фермеров мы объявляем, что все акции протеста будут сосредоточены на полной блокаде всех пограничных переходов между Польшей и Украиной», — говорится в сообщении.
Напомним
9 февраля польские фермеры начали блокаду трех пунктов пропуска на границе с Украиной, с 12 февраля протесты распространились еще на два пункта пропуска. С 16 февраля польские аграрии заблокировали шестой пункт пропуска для движения грузов.
20 февраля польские фермеры намерены заблокировать все пограничные переходы из Украины.
Украинские власти обдумывают варианты запрета импорта аграрной продукции из Польши в ответ на блокаду границы.
Комментарии - 11
Якщо наші перевізники щось порушують, то їх мають не пропускати на кордоні польські митники, а не оцей гоп-стоп ким попало на дорогах Польщі?
Такого бардака нема ніде у світі, уявляю в США працівники Apple громлять магазини самсунг, або залізли на корабль і скидають в море контейнери з продукцією Huawei і це безнаказано продовжується місяцями.
Жах, дикунство, це не ЄС і не СОТ це якесь середньовіччя.
Маразм, але саме гірше те що це не присікається і наберає обертів.
Як в 21 столітті в центрі Європи працівники АТБ можуть громити фури Сільпо і влада за цим тупо спостерігає.
Нема слів.
Та вы «шо» ?))) Вспоминая недавние массовые беспорядки по всей Америке , с захватами Капитолия, с массовыми грабежами магазинов и супермаркетов и т. д. и т.п, вот как-то совсем язык не поворачивается сказать , что в Америке «бардака нет»
Так эти ребята из BLM не день и не месяц беспорядки творили. На годы дело затянулось .
Так, что про «бардак в отдельно взятой Польше не надо»
То, что творят BLM-щики в Штатах, причем уже годы, это уже давно не «беспорядки» какие то . Это система. Причем власть тут вообще бессильна если уже несколько лет BLM-щики (не буду называть их расу, что бы не прослыть расистом) до сих пор залетают в магазины и маркеты, ничего не страшась берут всё , что хотят и спокойно уходят .
Польше до такого бардака как в Штатах еще «расти и расти»
Осталось только не раскрытым 2 вопроса:
1. Зачем платят остальные, если спокойно можно не платить.
2. Какой смысл держать магазин, если в любой момент могут прийти и спокойно и безнаказанно забрать всё что угодно или вообще всё. :)