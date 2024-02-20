Польские фермеры перекрыли железную дорогу вблизи пункта «Медика-Шегини» и высыпали зерно из вагона (фото)

Сегодня утром, 20 февраля, польские фермеры ужесточили протесты вблизи пункта пропуска «Медика-Шегини». Протестующие перекрыли железную дорогу, а также рассыпали зерно из грузового вагона на путях. Об этом сообщает «Суспильне».

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Причина протестов

«Это реакция на наплыв зерна из Украины. Это очень плохо. Люди в отчаянии и не могут удержаться. Никто этого не контролирует: ни польские власти, ни украинские», — заявил соорганизатор протеста польских фермеров Роман Кондрув.

По его словам, протестующие высыпают зерно из-за эмоций.

Фото: Ирина Мочульская/Суспильне Львов

«Не влияем на людей, они не могут выдержать и высыпают. Мы банкроты, потому что все свозят с Украины неконтролируемо», — добавил Кондрув.

На место происшествия приехала полиция. Следовательно, менее чем через полчаса польские фермеры разблокировали железную дорогу.

Фото: Ирина Мочульская/Суспильне Львов

Ранее бастующие анонсировали, что акция протеста продлится по меньшей мере до 10 марта.

«20 февраля в рамках 30-дневной всеобщей забастовки фермеров мы объявляем, что все акции протеста будут сосредоточены на полной блокаде всех пограничных переходов между Польшей и Украиной», — говорится в сообщении.

Напомним

9 февраля польские фермеры начали блокаду трех пунктов пропуска на границе с Украиной, с 12 февраля протесты распространились еще на два пункта пропуска. С 16 февраля польские аграрии заблокировали шестой пункт пропуска для движения грузов.

20 февраля польские фермеры намерены заблокировать все пограничные переходы из Украины.

Украинские власти обдумывают варианты запрета импорта аграрной продукции из Польши в ответ на блокаду границы.