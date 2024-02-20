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20 февраля 2024, 16:27 Читати українською

Польские фермеры перекрыли железную дорогу вблизи пункта «Медика-Шегини» и высыпали зерно из вагона (фото)

Сегодня утром, 20 февраля, польские фермеры ужесточили протесты вблизи пункта пропуска «Медика-Шегини». Протестующие перекрыли железную дорогу, а также рассыпали зерно из грузового вагона на путях. Об этом сообщает «Суспильне».

Сегодня утром, 20 февраля, польские фермеры ужесточили протесты вблизи пункта пропуска «Медика-Шегини».
Фото: pixabay.com

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Причина протестов

«Это реакция на наплыв зерна из Украины. Это очень плохо. Люди в отчаянии и не могут удержаться. Никто этого не контролирует: ни польские власти, ни украинские», — заявил соорганизатор протеста польских фермеров Роман Кондрув.

По его словам, протестующие высыпают зерно из-за эмоций.

Фото: Ирина Мочульская/Суспильне Львов

«Не влияем на людей, они не могут выдержать и высыпают. Мы банкроты, потому что все свозят с Украины неконтролируемо», — добавил Кондрув.

На место происшествия приехала полиция. Следовательно, менее чем через полчаса польские фермеры разблокировали железную дорогу.

Фото: Ирина Мочульская/Суспильне Львов

Ранее бастующие анонсировали, что акция протеста продлится по меньшей мере до 10 марта.

«20 февраля в рамках 30-дневной всеобщей забастовки фермеров мы объявляем, что все акции протеста будут сосредоточены на полной блокаде всех пограничных переходов между Польшей и Украиной», — говорится в сообщении.

Напомним

9 февраля польские фермеры начали блокаду трех пунктов пропуска на границе с Украиной, с 12 февраля протесты распространились еще на два пункта пропуска. С 16 февраля польские аграрии заблокировали шестой пункт пропуска для движения грузов.

20 февраля польские фермеры намерены заблокировать все пограничные переходы из Украины.

Украинские власти обдумывают варианты запрета импорта аграрной продукции из Польши в ответ на блокаду границы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 11

+
+42
Lolik1837
Lolik1837
20 февраля 2024, 17:04
#
Надеюсь насчет поляков уже никто не питает иллюзий ?
+
+15
SergioBrescia
SergioBrescia
20 февраля 2024, 17:16
#
Я етнічний поляк і вважаю що рольникі просто втратили берега. виплати, компенсації та дотації. ці буззубі , завжди пьяні діди просто розслабилися. тепер ЄС вимагає менше добрив використовувати, а вони просять більше дотацій. перестав купувати польське в 2024 році. 590 код іде в дупу як і 461
+
+78
matroskin
matroskin
20 февраля 2024, 17:25
#
Я не розумію одного. У Польщі взагалі влада є?
Якщо наші перевізники щось порушують, то їх мають не пропускати на кордоні польські митники, а не оцей гоп-стоп ким попало на дорогах Польщі?
Такого бардака нема ніде у світі, уявляю в США працівники Apple громлять магазини самсунг, або залізли на корабль і скидають в море контейнери з продукцією Huawei і це безнаказано продовжується місяцями.
Жах, дикунство, це не ЄС і не СОТ це якесь середньовіччя.
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
20 февраля 2024, 17:55
#
Я сам в шоці від бездіяльності Влади.
+
0
matroskin
matroskin
20 февраля 2024, 18:06
#
Ну наш АвтоЗАЗ теж на ладан дихає, а Львівський радіозавод взагалі стоїть, але ж це не дає права їх працівникам громити автосалони чи магазини де торгують телевізорами.
Маразм, але саме гірше те що це не присікається і наберає обертів.
Як в 21 столітті в центрі Європи працівники АТБ можуть громити фури Сільпо і влада за цим тупо спостерігає.
Нема слів.
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0
Lolik1837
Lolik1837
20 февраля 2024, 18:05
#
«Такого бардака нема ніде у світі, уявляю в США працівники Apple громлять магазини»


Та вы «шо» ?))) Вспоминая недавние массовые беспорядки по всей Америке , с захватами Капитолия, с массовыми грабежами магазинов и супермаркетов и т. д. и т.п, вот как-то совсем язык не поворачивается сказать , что в Америке «бардака нет»

Так эти ребята из BLM не день и не месяц беспорядки творили. На годы дело затянулось .

Так, что про «бардак в отдельно взятой Польше не надо»
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0
matroskin
matroskin
20 февраля 2024, 18:09
#
Вопрос не в беспорядках, они периодически всплывают везде и тут же пресекаются, вопрос в реакции властей, вернее полной её отсутствии. Ну перекрыли х.з кто дорогу-схавали, эти х.з. кто начали фуры курочать-схавали, дальше они перекрыли ж.д.-схавали, что дальше?
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0
Lolik1837
Lolik1837
20 февраля 2024, 18:19
#
«Вопрос не в беспорядках,»

То, что творят BLM-щики в Штатах, причем уже годы, это уже давно не «беспорядки» какие то . Это система. Причем власть тут вообще бессильна если уже несколько лет BLM-щики (не буду называть их расу, что бы не прослыть расистом) до сих пор залетают в магазины и маркеты, ничего не страшась берут всё , что хотят и спокойно уходят .

Польше до такого бардака как в Штатах еще «расти и расти»
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0
matroskin
matroskin
20 февраля 2024, 18:29
#
Это Вы Инвестикуса перечитались, прям так «залетают в магазины и маркеты, ничего не страшась берут всё, что хотят и спокойно уходят» :)
Осталось только не раскрытым 2 вопроса:
1. Зачем платят остальные, если спокойно можно не платить.
2. Какой смысл держать магазин, если в любой момент могут прийти и спокойно и безнаказанно забрать всё что угодно или вообще всё. :)
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0
Ivavita
Ivavita
20 февраля 2024, 18:19
#
Наша влада щось робить для вирішення проблеми? Чути тільки одні ʼʼ потужніʼʼ заяви і нагнітання ситуації.
+
0
matroskin
matroskin
20 февраля 2024, 18:27
#
Ви пропонуєте провести спецоперацію по захисту українців на території Польщі ?
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