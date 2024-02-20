С начала года бизнес получил льготных кредитов на 10 млрд

С начала 2024 года банки выдали бизнесу около 2500 кредитов на 10 млрд грн. С начала действия программы (февраль 2020 года) было выдано 81,4 тысяч кредитов на 277 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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С начала года предприниматели взяли больше доступных кредитов на пополнение оборотных средств — на 5 млрд грн. 2,2 млрд грн кредитов по программе банки выдали перерабатывающим предприятиям, 1,6 млрд грн — бизнесу, работающему в зоне высокого военного риска, 1,5 млн грн — на реализацию инвестиционных проектов.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:

сельского хозяйства (48%);

оптовой и розничной торговли (25%);

перерабатывающей индустрии (17%).

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Винницкая, Харьковская области и г. Киев.

На сегодняшний день участие в программе принимают 45 банков, наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали Приватбанк (37,1 тыс.), Ощадбанк (12,3 тыс.) и Райффайзен Банк Аваль (5,4 тыс.).

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