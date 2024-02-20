NovaPay запускает продажу собственных облигаций

NovaPay в ближайшее время запустит продажу собственных облигаций в своем приложении, предварительно — в конце февраля, сообщил директор инноваций платежной системы Алексей Рубан. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Рубан напомнил, что NovaPay с имеющимися у нее лицензиями Нацбанка не может привлекать депозиты, однако продукт с облигациями будет иметь подобные ставки.

ООО «НоваПей Кредит», разместившее в 2023 году дебютный и еще два публичных выпуска процентных облигаций номинальным объемом по 100 млн грн каждый, в первом квартале 2024 года начинает размещение еще трех публичных выпусков процентных облигаций серий «D», «E» и «F таким же номинальным объемом.

Фондовая биржа ПФТС сообщила, что с 15 февраля на ней началось публичное размещение облигации серии «D» с датой погашения 19 января 2027, а с 19 февраля — облигаций серии «E» с датой погашения 19 февраля 2027 года. Номинальная процентная ставка по этим выпускам — 18% годовых, процентный доход выплачивается при погашении. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. грн.

Эмитент ранее заявлял, что намерен активно использовать выпущенные облигации в сделках РЕПО на сроки от месяца до года, создав удобную альтернативу депозитам и запустить их вторичный рынок.

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