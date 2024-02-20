В Украине запустили венчурный фонд в размере $10 млн для поддержки стартапов

В 2024 году в Украине запустили венчурный фонд SMG Capital. Ожидаемый объем фонда — $10 млн, пишет AIN.UA со ссылкой на управляющего партнера Александра Шинкарева.

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Подробности

SMG Capital собран почти на 50% из собственных средств и средств партнеров. Он создан на базе трех венчурных фондов из США, Европы и Украины, отметил Шинкарев.

Фонд планирует инвестировать в компании с украинскими учредителями, ориентированными на рынок США. В общей сложности планируется проинвестировать в 100 tech-стартапов на ранних стадиях.

SMG Capital также запускает трехмесячную программу для украинских стартап-энтузиастов.

По словам Шинкарева, ее цель — обеспечить участников необходимыми знаниями, навыками и ресурсами для успешного запуска собственных стартапов, присоединения к существующим проектам или формирование команд для будущих стартапов.

SMG Builder предлагает следующие возможности для стартапов: инвестиция в размере $25 000; возможность стать соучредителем стартапа; шанс найти команду для запуска стартапа; рекомендация по завершению стажировки от международной компании.

Будущие партнеры билдера смогут стать соучредителями стартапов, наставниками или консультантами для выхода на рынок США.