В 2024 году в Украине запустили венчурный фонд SMG Capital. Ожидаемый объем фонда — $10 млн, пишет AIN.UA со ссылкой на управляющего партнера Александра Шинкарева.
В Украине запустили венчурный фонд в размере $10 млн для поддержки стартапов
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Подробности
SMG Capital собран почти на 50% из собственных средств и средств партнеров. Он создан на базе трех венчурных фондов из США, Европы и Украины, отметил Шинкарев.
Фонд планирует инвестировать в компании с украинскими учредителями, ориентированными на рынок США. В общей сложности планируется проинвестировать в 100 tech-стартапов на ранних стадиях.
SMG Capital также запускает трехмесячную программу для украинских стартап-энтузиастов.
По словам Шинкарева, ее цель — обеспечить участников необходимыми знаниями, навыками и ресурсами для успешного запуска собственных стартапов, присоединения к существующим проектам или формирование команд для будущих стартапов.
SMG Builder предлагает следующие возможности для стартапов: инвестиция в размере $25 000; возможность стать соучредителем стартапа; шанс найти команду для запуска стартапа; рекомендация по завершению стажировки от международной компании.
Будущие партнеры билдера смогут стать соучредителями стартапов, наставниками или консультантами для выхода на рынок США.
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